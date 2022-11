Ils sont 25 à croire dur comme fer à la loi des séries. Parce qu'il y a 12 ans, l'Espagne était devenue le huitième pays à inscrire son nom au palmarès de la Coupe du monde, grâce au but d'Andres Iniesta au bout de la prolongation face aux Pays-Bas (1-0 a.p.). Parce que 12 ans plus tôt, la France avait elle aussi décroché sa première étoile en terrassant le Brésil au Stade de France (3-0). Parce que 12 ans plus tard, il y a ce Mondial au Qatar. Et si un novice doit être couronné tous les 12 ans, alors il y aura une neuvième nation dans le club des champions du monde au soir du 18 décembre prochain.

Mais qui peut vraiment y croire ? L'Espagne, inspirée par le jeu flamboyant de l'ossature barcelonaise en 2010, faisait partie des favorites en Afrique du Sud. Comme la France en 1998, avec une constellation de stars emmenée par Zinedine Zidane et le soutien de son public pour cette Coupe du monde à domicile. En 2022, quand il s'agit de prédire le futur vainqueur du tournoi au Qatar, c'est rarement le nom d'un novice qui sort du chapeau. Ce n'est certainement pas plus mal. Sur le chemin embouteillé vers le trophée tant convoité, il vaut probablement mieux avancer masqué.

Le Portugal, favori des outsiders

De toutes les nations en quête de leur premier titre mondial, il y en a quand même une qui prend plus la lumière que les autres. Le Portugal n'est pas vraiment cité parmi les favoris de la compétition, mais il est trop bien armé pour ne pas faire au moins figure d'outsider. Sur le plan collectif comme sur le plan individuel, avec des éléments capables de dynamiser les couloirs (João Cancelo, Nuño Mendes), d'apporter une plus-value créative (Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Felix) ou d'éliminer (Rafael Leão). Et il a un leader, Cristiano Ronaldo, au sommet de sa motivation, prêt à évacuer toute sa frustration à Manchester United pour ce qui sera certainement son dernier Mondial.

De quoi le détacher du peloton. Les Pays-Bas, trois fois finalistes du Mondial, n'ont pas autant d'arguments même s'ils peuvent s'appuyer sur une belle colonne vertébrale avec Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt et Virgil van Dijk. Mais ils semblent manquer d'individualités de premier plan en attaque. La Belgique, elle, ne paraît pas aussi compétitive qu'en 2018. Elle a bien un Kevin de Bruyne au sommet de son art, mais Eden Hazard et Romelu Lukaku sont loin d'afficher la même forme qu'en Russie. Elle est moins attendue, reste à savoir si cela ne la rendra pas plus dangereuse.

Il y a aussi ceux qui partent de plus loin, mais rien ne dit qu'ils n'arriveront pas plus haut. Comme le Danemark, demi-finaliste de l'Euro et prêt à jouer encore un vilain tour à la France, comme lors de leur dernière confrontation (2-0). La Croatie de l'inépuisable Luka Modric, finaliste en 2018. Et si le sacre éventuel d'un novice ne devait pas concerner un pays d'Europe, on pencherait volontiers pour le Sénégal. Son premier trophée continental doit lui ouvrir un appétit mondial, même si ses ambitions ont fatalement pris du plomb dans l'aile avec le forfait de son leader et buteur, Sadio Mané

L'année du Brésil ?

Mais le véritable obstacle pour toutes ces nations en quête de leur première étoile, c'est la concurrence. Elle n'est pas moins forte que lors des éditions précédentes, bien au contraire. Le Brésil en est le parfait exemple. La Seleçao est automatiquement parmi les favoris à chaque Coupe du monde, mais il semble avoir tous les atouts pour mettre un terme à 20 ans de disette. Du talent à tous les postes, un effectif ultra-fourni en quantité et en qualité, des profils variés en attaque… Et un Neymar dans la meilleure forme de sa vie comme en atteste son début de saison tonitruant au PSG.

Mais c'est aussi le cas de ses deux compères de l'attaque parisienne. L'Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé sont également au premier rang des favoris. C'est peut-être plus net pour l'Albiceleste, enfin dotée d'une charnière de premier plan avec Cristian Romero (diminué physiquement) et Lisandro Martinez pour faire fructifier ses talents offensifs. Les Bleus sont plus démunis. Les absences sur blessure de N'Golo Kanté et Paul Pogba laissent un grand vide au milieu pour protéger une défense qui donnait déjà de sérieux signes d'inquiétude. Didier Deschamps a un équilibre à trouver. S'il y parvient, il pourra compter sur une pléiade de stars en attaque, de Kylian Mbappé à Karim Benzema en passant par Antoine Griezmann, Kingsley Coman et Ousmane Dembélé pour le faire fructifier.

Et puis, il y a aussi ces anciens vainqueurs qui peuvent prétendre au titre à défaut d'avoir les faveurs des pronostics à l'aube du tournoi. L'Allemagne, en quête de rachat après le fiasco russe, sera particulièrement redoutable. L'Espagne a retrouvé des couleurs même s'il lui manque toujours un buteur de classe mondiale. L'Uruguay reste un dur à cuire incarné par Federico Valverde, éblouissant depuis le début de l'année. L'Angleterre est un peu en retrait, mais le plateau est là pour le confirmer. Un novice pourrait encore triompher, douze ans après. Mais ce serait une sacrée sensation.

