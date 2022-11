Passer les poules. Même avec une série de blessures, qui continuent toujours à s'allonger, on n'imagine pas d'autres scénario pour les hommes de Didier Deschamps. Surtout que les Bleus, qui remettent leur titre de champion du monde en jeu à partir de dimanche, sont tombés dans un groupe D qui parait tout de même abordable (avec le Danemark, la Tunisie et l'Australie).

Ensuite, la phase à éliminations directe, à partir du 3 décembre jusqu'au 18 décembre pour la grande finale, s'annonce plus complexe. Evidemment, le football et la Coupe du monde sont propices à des surprises et de très nombreux scénarios sont envisageables. On s'est amusé à en faire deux.

Voici deux parcours jusqu'à la finale, en prenant à chaque fois en compte les résultats attendus des équipes favorites sur le papier, et réalisés à partir de notre jeu spécial pour l'événement.

Si l'équipe de France termine à la première place du groupe D :

En huitièmes, les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient affronter le Mexique (le 4 décembre à 16h). Une équipe jouée par les Bleus pour la dernière fois il y a près de douze ans. Les Mexicains s'étaient imposés 2-0 et Nicolas Anelka s'en était pris à Raymond Domenech. Voilà pour le panorama.

En quarts, la France pourrait croiser le chemin des Anglais (le 10 décembre à 20h). Une grosse confrontation en perspective où les Three Lions auront à cœur de réaliser un Mondial enfin à la hauteur de leurs talents. Dernière confrontation en compétition entre les deux équipes le 11 juin 2012 à Donetsk et un match nul (1-1) en poules de l'Euro.

Si les Bleus arrivent jusqu'en demi-finales, l'un des adversaires les plus probables pourrait bien être le Portugal (le 14 décembre à 20h). Rival bien plus connu par les tricolores et régulièrement affronté comme en poules de l'Euro 2021 (2-2), les coéquipiers de Cristiano Ronaldo arrivent au Qatar avec des ambitions et comme l'un des favoris de la compétition.

En finale, Didier Deschamps et son équipe pourraient retrouver le Brésil (le 18 décembre à 16h). Une finale de rêve entre ces deux équipes, rappelant évidemment celle de 1998 (3-0). Mais aussi un choc entre deux nations qui se retrouveraient en compétition, pour la première fois depuis 2006, et un quart remporté par la France (0-1).

Si l'équipe de France termine à la deuxième place du groupe D :

Comme en 2018 en Russie, les Français pourraient jouer l'Argentine dès les huitièmes de finale (le 3 décembre à 20h). Une confrontation alléchante, notamment parce que Lionel Messi dispute très certainement sa dernière Coupe du monde.

Plus original cette fois-ci, en quarts, les Bleus pourraient rencontrer le Sénégal (le 9 décembre à 20h). Même s'ils sont pour l'instant privés de leur superstar du Bayern Sadio Mané, les Lions de la Teranga arrivent au Qatar avec un statut de champion d'Afrique et des ambitions. La dernière et unique confrontation entre les deux nations en compétition remontant au Mondial 2002 et une victoire des Africains en ouverture (0-1).

En demi-finales, dans ce scénario, les champions du monde joueraient le Brésil, toujours pour une affiche d'exception (le 13 décembre à 20h).

Et c'est en finale que les Bleus pourraient alors retrouver le Portugal. Avec le spectre de la finale de l'Euro 2016 (0-1), remportée par le Portugal, cette affiche promettrait un beau duel. Le dernier pour l'équipe de France, si elle réussir l'exploit de soulever le trophée, deux fois d'affilée.

