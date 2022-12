C'est un rendez-vous qui donne l'eau à la bouche. Robert Lewandowski va croiser la route des Bleus et d'un certain Kylian Mbappé, ce dimanche en huitièmes de finale du Mondial. Un duel à distance entre deux des meilleurs attaquants du monde, ça ne se rate pas. Et si ce huitième de finale semble à la portée des champions du monde, les Polonais l'attendent avec envie. "On sait que la France est championne du monde en titre, et qu'ils peuvent peut-être en gagner un autre. Donc pour nous, ce sera un gros challenge", a reconnu le serial-buteur du FC Barcelone.

Ce gros challenge ne fait cependant pas peur aux Polonais. Pour Robert Lewandowski, ses coéquipiers doivent même surtout "profiter" de ce match face aux Bleus. "On sait quel genre de joueurs ils ont, mais on doit en profiter, essayer de faire de notre mieux, se battre", lance l'ancien avant-centre qui prévient : "On devra jouer mieux que ce mercredi". Car face à l'Argentine, la Pologne n'a pas vraiment montré son meilleur visage. Et c'est un doux euphémisme.

Troisième des Coupes du monde 1974 et 1982 et éliminée au premier tour en 2018, la Pologne a été largement dominée par l'Albiceleste de Lionel Messi. Et si les Polonais n'ont perdu "que" 2 à 0 face aux Argentins, ils peuvent remercier leur gardien Wojciech Szczesny, longtemps en état de grâce. "Nous avons souffert, mais peut-être que du positif sortira de cette souffrance. Je suis désolé que nous ayons joué de manière aussi nerveuse ce soir, mais ce n'est pas le moment de se plaindre", a reconnu Czeslaw Michniewicz, le sélectionneur.

Robert Lewandowski est sur la même longueur d'onde que son sélectionneur mais est surtout persuadé que son équipe peut se servir de cette défaite pour la suite : "On a essayé de rivaliser, mais on a encaissé le premier but très rapidement après la mi-temps, et ensuite, l'Argentine a joué avec plus de facilités. Ils ont tellement d'excellents joueurs qu'on savait que ça allait être un défi pour nous. Mais à l'arrivée, on peut être contents parce qu'on va jouer le prochain tour", a reconnu le buteur avant de glisser : "C'est une bonne préparation pour le prochain match. La France est une équipe d'un niveau similaire à l'Argentine, voire supérieur. Je suis convaincu que si on analyse non seulement l'aspect défensif, mais surtout le jeu avec le ballon, on peut évoluer beaucoup mieux contre eux".

Muet face au Mexique (0-0) et son gardien vétéran Guillermo Ochoa au premier match, Robert Lewandowski, qui a débloqué son compteur en Coupe du monde face à l'Arabie saoudite (2-0), a vécu un match frustrant sur le plan personnel face à l'Argentine. Mais il ne s'en plaint pas. "Aujourd'hui, j'étais le premier défenseur. Ce n'était pas un match pour un buteur comme moi. Mais quand tu joues pour la sélection polonaise, tu ne peux pas attendre à ce que l'équipe crée des occasions de but pour toi, on doit travailler en tant qu'équipe. Pour moi, c'est un gros challenge d'assurer le travail défensif pour l'équipe". Un challenge qu'il va devoir encore sûrement affronter face aux champions du monde. Mais ce n'est pas pour lui déplaire tant qu'il peut espérer continuer sa route avec son pays.

