C'est toujours la même rengaine avec Gareth Bale depuis des années maintenant. Quand il est en club, l'ailier gallois semble sur la fin. Plus obsédé par le golf que le football. Mais dès qu'il se retrouve avec le maillot de sa sélection sur le dos, il semble à nouveau animé par cette flamme qui le rend si spécial et pousse à croire qu'il en a encore sous le pied. "Pour les grands rendez-vous, il a toujours été là, performant et a pris du plaisir. Il aura un effet immédiat sur le match", a assuré le sélectionneur du Pays de Galles, Rob Page. Reste à savoir jusqu'à quand cette petite anomalie du football international va perdurer alors qu'il va retrouver son pays d'adoption les Etats-Unis pour son premier match en Coupe du monde.

Gareth Bale a fêté ses 33 ans cet été. Et étant donné son implication au quotidien pour son métier, il est toujours tentant de se demander s'il jouera au plus haut niveau encore longtemps. Des rumeurs sur une possible fin de carrière avaient d'ailleurs circulé il y a quelques années. Lors de l'Euro 2020, la situation du capitaine des Dragons avait même semé le doute, au point que certains avaient spéculé sur le possible dernier match en carrière de la star galloise durant ce tournoi continental. Un an plus tard, Bale s'est finalement engagé avec le Los Angeles FC. Mais la donne n'a pas changé depuis.

Peu en vue à Los Angeles mais encore décisif en sélection

Sous le soleil de la Californie, Gareth Bale ne s'est pas retrouvé. Il n'a même été guère utilisé par son entraîneur. Régulièrement remplaçant, il a cependant offert le premier titre de son histoire au LAFC en marquant le but du 3-3 quelques minutes après son entrée en jeu en prolongation contre Philadelphie (3-3), avant que son club ne s'impose aux tirs au but. Mais c'est un feu de paille tant son arrivée à L.A. n'a pas enthousiasmé grand monde aux Etats-Unis à part ce but salvateur. Mais en attendant de voir s'il peut justifier sur la durée un peu la hype provoquée par sa signature outre-Atlantique et son salaire (le plus important de toute la Ligue - 1,6 million de dollars cette saison, selon le LA Times, soit 133 000 dollars par mois -), il reste le fer de lance de sa sélection avec Aaron Ramsey.

Auteur des deux buts de la victoire contre l'Autriche (2-1) en demi-finales de barrages en mars dernier, Bale a encore délivré une passe décisive face à l'Ukraine (1-0) pour offrir à la sélection galloise sa première Coupe du monde depuis 64 ans. Et au Qatar, les Dragons, huitième-de-finalistes à l'Euro 2020, espèrent encore pouvoir compter sur ses exploits même si son faible temps de jeu en MLS (ndlr : deux titularisations depuis cet été, pas un match de 90 minutes…) interroge et laisse pas mal de zones d'ombre sur son niveau. "Je suis prêt. je suis exactement à l'endroit où je veux être", a prévenu l'ancien Madrilène dimanche. "Quand on est enfant et on rêve de voir le pays de Galles au Mondial et faire partie de l'équipe qui réalise cela, c'est une sensation incroyable et un honneur de le faire pour le pays".

Gareth Bale Crédit: AFP

Laissez-le dans sa zone de confort et il vous fera du mal

Les Gallois ne sont de toute manière pas inquiets. Ils ont même une foi intégrale en leur leader. "Chaque fois qu'il est sur le terrain, nous savons qu'il peut inventer n'importe quoi à tout moment", estime son coéquipier en sélection Dan James. Et leurs adversaires sont sur la même longueur d'onde. "Je suis sûr qu'il sera prêt. Qu'il soit à son meilleur niveau n'a pas d'importance", estime le capitaine de Team USA, Christian Pulisic. "Si on donne à un joueur comme Gareth (Bale) du temps et de l'espace, il va l'exploiter, comme on l'a vu en finale de la MLS Cup", a prévenu Kellyn Acosta, son coéquipier à L.A. "C'est un joueur très dangereux et ce sera leur catalyseur. On doit le malmener un peu sur le terrain. Qu'il nous sente. Laissez-le dans sa zone de confort et il vous fera du mal."

Si son importance au sein des Dragons dépasse le cadre du terrain ("Nous avons vraiment une équipe très soudée. Tout jeune joueur qui intègre l'équipe voit que Gareth n'a pas d'égo, il rigole... et je crois que tout le monde devrait être comme ça", salue son coéquipier Johnny Williams), des questions demeurent toutefois : et après ? Que va-t-il faire à l'avenir ? Est-ce surtout sa dernière grande compétition internationale ?

C'est peut-être ma dernière Coupe du monde

A son arrivée aux Etats-Unis, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions, qui ne s'est engagé que pour une saison au Los Angeles FC, semblait voir l'avenir avec enthousiasme. "Il me reste beaucoup d'années devant moi. Je ne suis pas venu ici pour seulement six ou douze mois", a-t-il déclaré lors de sa présentation à la presse. "Je suis venu ici pour essayer de jouer le plus longtemps possible. Être ici me donne la meilleure chance possible de disputer l'Euro, et peut-être même un tournoi de plus", avait-il ajouté en référence à la Coupe du monde 2026, coorganisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Depuis, ses premiers mois en MLS n'ont cependant pas vraiment rassuré sur cette capacité à durer sur le long terme. "C'est un moment tellement important dans ma carrière", a-t-il déclaré récemment dans un documentaire sur ITW. "C'est peut-être ma dernière Coupe du monde, donc la pression est encore plus présente. C'est un de ces moments où vous n'avez pas d'autre chance." Et c'est peut-être dans ce genre de moments que des joueurs de la trempe de Gareth Bale sont les plus dangereux ! Les Etats-Unis sont prévenus.

