C'est une vidéo qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux depuis mardi soir et le coup de sifflet final du huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1). On peut y voir Samuel Eto’o, ambassadeur FIFA et président du Cameroun, prendre quelques selfies sur le parvis du stade 974 au sortir de la rencontre. Puis soudain, l'ancien attaquant perd son sourire en voyant un homme le filmer.

Après lui avoir demandé quelque chose de manière brutale, Eto'o dégoupille. Malgré l'intervention de plusieurs personnes pour le retenir, l'ex-international camerounais, hors de lui, parvient à lui asséner un violent coup de pied au supporter, qui se retrouve alors au sol avant de parvenir à se relever. L'ex-international camerounais est ensuite évacué par son entourage, comme le dévoile la vidéo de Ricardo López Juárez, journaliste du média La Opinión.

"Je n'ai pas compris ce qu'ils disaient, a révélé ce dernier à El Larguero. J'ai entendu Eto'o échanger des mots avec le fan d'un ton énervé. Il a commencé à le chasser de manière incontrôlable. Le fan a pris la caméra et c'est là qu'Eto'o commet l'erreur. Au lieu de partir, il donne un coup de pied." Selon diverses sourses, le supporter en question serait un youtuber algérien.

