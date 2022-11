C'est un coup de tonnerre. Celui que les Bleus craignaient dans le ciel du Qatar. Alors que les premières informations ce samedi étaient positives avec le retour à l'entraînement collectif de Karim Benzema et Raphaël Varane pour la première fois du rassemblement, l'attaquant du Real Madrid a subi un coup d'arrêt à trois jours de l'entrée en matière de l'équipe de France dans cette Coupe du monde au Qatar. Le Ballon d'Or est en effet sorti blessé de cette séance, annoncent RMC et L'Equipe. Ce qui fait craindre le pire, même s'il faudra attendre d'en savoir plus sur la gravité et la nature de cette blessure.

Karim Benzema semblait pourtant sur le bon chemin. Ménagé depuis le début du rassemblement, comme son ancien partenaire du Real Madrid, en raison de gênes récurrentes à la cuisse ces dernières semaines, l'ancien Lyonnais était même selon L'Equipe dans l'équipe des "titulaires" lors de la mise en place effectuée par Didier Deschamps et son staff ce samedi. De quoi augurer une présence face à l'Australie pour le buteur madrilène dont le dernier match disputé en intégralité remonte au 19 octobre en Liga (contre Elche). Mais voilà, il a dû écourter sa séance.

Dans l'attente de la gravité de sa blessure

A trois jours du premier match face à l'Australie, la question n'est plus de savoir s'il pourra tenir sa place contre les Aussies. Mais plus de connaitre la gravité de cette blessure pour savoir si les Bleus ont des chances de compter sur lui pour le reste de cette Coupe du monde. Dans tous les cas, c'est un nouveau nuage noir qui vient s'ajouter dans le ciel des champions du monde, déjà privés de nombreux cadres pour défendre leur titre (N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe…).

En revanche pour mettre un peu de baume au cœur des Bleus, Raphaël Varane a lui pu participer à l'intégralité de la scéance. Obligé de s'entraîner à part comme Benzema depuis son arrivée à Clairefontaine lundi, le vice-capitaine des Bleus était lui du côté des remplaçants ce samedi, laissant le duo Ibrahima Konaté – Dayot Upamecano prendre ses marques dans l'équipe d'en face en vue d'une éventuelle titularisation mardi.

Ce n'est pas si surprenant tant Didier Deschamps va jouer la prudence avec le pilier de sa défense, qui n'a plus joué depuis le 22 octobre avec Manchester United et sa lésion aux ischios-jambiers. Et ce n'est pas ce nouvel épisode dans le feuilleton Benzema qui va pousser Deschamps à jouer avec le feu.

