Jérôme Valcke, ancien numéro 2 de la FIFA, est revenu sur l'attribution du Mondial au Qatar dans un entretien accordé au Monde. "Je suis d'accord avec (Sepp) Blatter (alors président de la Fifa, NDLR): les votants européens ont fait pencher la balance", affirme Jérôme Valcke, interrogé sur l'attribution du Mondial 2022 au Qatar et non aux États-Unis, également candidats.

"Je n'accuse pas (Nicolas) Sarkozy ou Michel (Platini) de corruption, mais il y a clairement eu un changement d'opinion des Européens", souligne l'ancien secrétaire général de la Fédération internationale. "Il y a eu un revirement, un changement soudain chez Michel qui est lié à quelque chose. Soit une prise de conscience que le Qatar était le meilleur candidat, soit un déjeuner où tout ça a été discuté. Avant, Michel était pro-États-Unis", assure M. Valcke.

Ces propos lui appartiennent et il n'est pas et n'a jamais été le confident de Platini

Sollicité par l'AFP, l'entourage de Platini a fait savoir que ce dernier n'avait "aucune réaction aux déclarations de Jérôme Valcke". "Ces propos lui appartiennent et il n'est pas et n'a jamais été le confident de Michel Platini", a-t-on expliqué. Dans ses déclarations, Jérôme Valcke fait référence à un déjeuner le 23 novembre 2010, qui aurait réuni le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, Michel Platini et deux hauts dirigeants qataris, le prince héritier Tamim ben Hamad al Thani - devenu émir en juin 2013 - et Hamad ben Jassem al Thani, alors premier ministre.

La justice française a ouvert une enquête pour "corruption active et passive" portant sur l'attribution controversée du Mondial-2022 au Qatar et le déjeuner du 23 novembre 2010 est au coeur du dossier. Neuf jours plus tard, le 2 décembre 2010, le pays du Golfe était désigné pour accueillir la Coupe du monde, par 14 voix contre huit. Michel Platini, qui avait voté pour le Qatar, a été placé en garde à vue en 2019 dans ce dossier, avant de ressortir libre sans aucune charge retenue contre lui. Sepp Blatter a été entendu comme témoin par les enquêteurs français en novembre 2021.

