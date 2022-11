C'est l'information que tous les fans de l'équipe de France attendent avec une certaine anxiété : les Bleus vont-ils pouvoir compter sur Karim Benzema et Raphaël Varane au Qatar ? Et quand l'attaquant du Real et le vice-capitaine tricolore seront-ils opérationnels ? Ce samedi, L'Equipe et RMC ont annoncé une première indication qui a de quoi faire souffler les plus optimistes. Le Ballon d'Or 2022 et son ancien coéquipier au Real Madrid ont débuté la séance d'entraînement avec le reste du groupe à Doha. La séance avait débuté à 17h00 heure française (19h00 heure locale).

"Il ne faudrait pas que le Benzema 2022 soit le Zidane de 2002"

C'est une première étape encourageante. Depuis le début du rassemblement, Benzema et Varane ont été ménagés. Jusque-là, ils se sont contentés de réaliser des exercices (sprints, changements de direction, travail de tonicité...) à part sous la direction du préparateur physique Cyril Moine. Et si Didier Deschamps avait espéré que "jeudi tout le monde puisse être sur la séance collective", ils sont de retour deux jours après le planning espéré.

Vont-ils jouer maintenant contre l'Australie mardi ? Le doute plane encore. Il faudra attendre de connaître comment ils ont "digéré" cet entrainement sur le plan physique. Et Didier Deschamps ne voudra sûrement prendre aucun risque avec deux de ses cadres à la condition physique incertaine étant donné les délais. Et c'est peut-être encore un peu plus vrai avec Varane, qui n'a toujours pas rejoué depuis sa blessure à une cuisse contractée avec Manchester United le 22 octobre dernier.

