Groupe A : Le Sénégal a besoin d'un succès

1. Pays-Bas, 4 points

2. Equateur, 4 points

3. Sénégal, 3 points

4. Qatar : 0 point

C'est la première information de ce groupe : le Qatar, pays-hôte, est éliminé de son Mondial. Derrière, les Pays-Bas et l'Equateur sont en position favorable avec quatre points chacun. Les Néerlandais, qui affrontent le Qatar, ont même les cartes en mains pour retrouver les huitièmes de finale. Mais tout est possible entre les Oranje, les Equatoriens et les Sénégalais. Troisième, le champion d'Afrique en titre aura son billet en mains en cas de succès face à l'Equateur mardi.

Mardi (16h00) :

Equateur - Sénégal

Pays-Bas - Qatar

Et si c'était la Coupe du monde des surprises ?

Groupe B : L'Angleterre a la main, l'Iran peut conclure

1. Angleterre, 4 points

2. Iran, 3 points

3. Etats-Unis, 2 points

4. Pays de Galles, 1 point

Décevante face aux Etats-Unis (0-0), l'Angleterre reste cependant en ballottage favorable grâce à son show initial aux dépens de l'Iran (6-2). Avant leur match contre le pays de Galles, les Three Lions n'ont besoin que d'un nul pour être sûrs de passer en huitièmes de finale. Et d'une victoire pour être assurés d'être premiers. Avec un seul point, les Gallois de Gareth Bale sont en eux en danger à la quatrième place. Ils ont l'obligation de gagner contre leur voisin, mais cela ne sera peut-être pas suffisant. Car dans le même temps, l'Iran et les Etats-Unis vont s'affronter dans un choc aussi politique que décisif dans la course aux huitièmes de finale. La "Team Melli" est en position de force avec son point d'avance à la deuxième place.

Mardi (20h00) :

Iran - Etats-Unis

Pays de Galles - Angleterre

Groupe C : L'Argentine sait ce qu'elle doit faire

1. Pologne, 4 points

2. Argentine, 3 points

3. Arabie saoudite, 3 points

4. Mexique, 1 point

Tout le monde peut encore y croire avant la dernière journée de ce groupe C, mercredi qui déterminera l'adversaire des Bleus en huitième de finale. Relancée par sa victoire contre le Mexique (2-0) avec un grand Lionel Messi, l'Argentine, deuxième du groupe C avec trois points, derrière la Pologne (quatre points), a besoin d'une victoire face aux coéquipiers de Robert Lewandowski, pour s'assurer la qualification sans avoir à compter. Pour le Mexique, c'est une autre histoire : "El Tri" doit battre l'Arabie saoudite et espérer un résultat favorable dans l'autre match pour refaire sa différence de buts.

Mercredi (20h00)

Pologne - Argentine

Arabie saoudite - Mexique

Groupe D : La première place tend les bras aux Bleus

1. France, 6 points

2. Australie, 3 points

3. Danemark, 1 point

4. Tunisie, 1 point

La France a les cartes en mains. Après avoir fait le plein, les Bleus sont déjà qualifiés. Pour être assurés de finir à la première de ce groupe D, ils peuvent se contenter d'un nul. Même une défaite peut faire leur bonheur en fonction du résultat du match entre l'Australie et le Danemark. Pour les trois autres, tout est possible même si les Australiens sont en position force avec deux points d'avance sur les Danois et les Tunisiens.

Mercredi (16h00)

Tunisie - France

Austalie - Danemark

Groupe E : L'Espagne sereine, l'Allemagne sous pression

1. Espagne, 4 points

2. Japon, 3 points

3. Costa Rica, 3 points

4. Allemagne, 1 point

Les quatre équipes sont encore en lice dans cet groupe E. L'Espagne a cependant un coup d'avance et entrevoit les huitièmes de finale. Mais la Roja n'y est pas encore. Avec ses quatre points et forte de son large succès initial contre le Costa Rica (7-0), l'équipe de Luis Enrique peut se contenter d'un nul face au Japon. Et même perdre en cas de succès de l'Allemagne face au Costa Rica tout en gardant une meilleure différence de buts sur les quadruples champions du monde. Pour l'Allemagne, c'est un peu plus compliqué. Dernière avec un point, la Nationalmannschaft est dans l'obligation de s'imposer contre le Costa Rica tout en espérant voir la Roja faire tomber le Japon. Sinon, ils devront sortir les calculettes car tout dépendra alors du nombre de buts qu'ils marqueront par rapport aux Japonais.

Jeudi (20h00) :

Costa Rica - Allemagne

Japon - Espagne

Groupe F : La Belgique au bord du gouffre

1. Croatie, 4 points

2. Maroc, 4 points

3. Belgique, 3 points

4. Canada, 0 point

Si le Canada est éliminé, tout est possible pour les trois autres. Mais dans le lot, la Belgique peut trembler. Battus par le Maroc (2-0), les Diables Rouges sont dos au mur et joueront leur qualification jeudi lors d'un choc stressant face à la Croatie, qui n'a besoin que d'un point pour passer en huitième de finale. Avec quatre points, les Lions de l'Atlas, ont eux leur destin en mains et entrevoient les huitièmes de finale alors qu'ils vont défier des Canadiens éliminés.

Jeudi (16h00) :

Croatie - Belgique

Canada - Maroc

Groupe G : Le Brésil qualifié, finale Serbie-Suisse ?

Comme les Bleus, les Brésiliens ont déjà validé leur ticket pour les 8es. La première place leur tend également les bras en cas de victoire ou de nul face au Cameroun. Même une défaite pourrait suffire, c'est dire le matelas dont dispose la Seleçao sur le reste de la meute. Celle-ci est pour l'instant dominée par la Suisse qui dispose de deux points d'avance sur la Serbie et le Cameroun. Le duel entre la Serbie et la Nati vendredi ressemble à un 16e de finale en règle...

1. Brésil, 6 points

2. Suisse, 3 points

3. Cameroun, 1 point

4. Serbie, 1 point

Vendredi (20h00) :

Serbie - Suisse

Cameroun - Brésil

Groupe H : Le Portugal déjà en 8es, l'Uruguay en mauvaise posture

À l'instar de la France et du Brésil, le Portugal a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale avant même la dernière journée de la phase de groupes. Les partenaires de Cristiano Ronaldo n'auront donc plus qu'à prendre un point contre la Corée du Sud pour sécuriser leur première place. L'Uruguay, qui n'a toujours pas marqué, est dernier et devra absolument battre le Ghana pour espérer rallier le tableau final.

1. Portugal, 6 points

2. Ghana, 3 points

3. Corée du Sud, 1 point

4. Uruguay, 1 point

Vendredi (16h00) :

Corée du Sud - Portugal

Ghana - Uruguay

