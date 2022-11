Il ne manquait plus que ça. Déjà que Lionel Messi a le poids de l'Argentine sur ses maigres épaules, voilà qu'il se retrouve maintenant menacé par le boxeur mexicain Saul 'Canelo' Alvarez. La raison ? Selon lui, la Pulga a piétiné le maillot du Mexique après la victoire de l'Argentine (2-0). "Avez-vous vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot et notre drapeau ?", demande Alvarez sur son compte Twitter. "Il ferait bien de demander à Dieu que je ne croise pas son chemin !", explique le boxeur de 32 ans, champion du monde dans quatre catégories et très populaire dans son pays.

Le capitaine argentin avait apparemment échangé son maillot avec celui du capitaine et milieu de terrain Andrés Guardado, remplacé avant la fin du match perdu par les Mexicains. La sortie du boxeur a engendré des réponses diverses, certains internautes défendant l'attitude de Messi et expliquant qu'il est normal de voir un maillot de football par terre après un match, avant que tous les maillots partent à la machine pour être lavés.

L'ancien attaquant international argentin Sergio 'Kun' Aguero a également pris la défense de son compatriote sur Twitter: "M. Canelo, ne cherchez pas d'excuses ni des problèmes, vous ne connaissez probablement pas assez le football et ce qui peut se passer dans les vestiaires."

