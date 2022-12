It's coming home" avec le visage de Jude Bellingham. La traduction française ? "ll rentre chez nous". Oui, le prodige du Borussia Dortmund va bien retrouver l'Angleterre ce dimanche. Et bien plus tôt que prévu. La traduction est parfois malheureuse. Vendredi, The Sun s'était offert un petit coup médiatique en affichant certains visages des Three Lions dans les rues de Paris. Sur l'une des affiches lumineuses, le fameux "" avec le visage de Jude Bellingham. La traduction française ? "". Oui, le prodige du Borussia Dortmund va bien retrouver l'Angleterre ce dimanche. Et bien plus tôt que prévu.

Le jeune Bellingham n'a pourtant pas grand-chose à se reprocher. A 19 ans, il fut l'un des leaders de ces Three Lions qui ont franchement fait trembler les Bleus. La troupe anglaise a souligné après coup sa fierté d'avoir autant chahuté les champions du monde en titre.

Pas envie de polémiquer sur l'arbitrage

"Notre performance aurait mérité mieux mais les buts sont décisifs, bien sûr, a expliqué Gareth Southgate après coup. Je viens de dire aux joueurs qu'ils n'auraient pas pu donner plus, ils ont vraiment très bien joué contre une équipe vraiment top. C'est une marge minime. Mais la façon dont cette équipe a avancé dans ce tournoi a été franchement merveilleuse".

Lancé sur les décisions d'arbitrage, le sélectionneur anglais aura été très classe, refusant d'entrer dans un débat qui prend pourtant de la place médiatiquement ce samedi dans la presse anglaise. "Ça n'a pas de sens pour moi de parler de ça, je préfère parler de nos joueurs et féliciter la France. On leur a offert un vrai duel". "Nous ne sommes pas contents de certaines décisions mais au final c'est nous qui avons perdu et nous sommes donc responsables de cette défaite", a complété Declan Rice en zone mixte.

Je pense qu'on a tout donné dans ce match, soufflait le milieu de Liverpool. On était déçus d'être menés 1-0 mais on a montré notre caractère et une super mentalité pour aller chercher l'égalisation. On a vraiment tout donné, ce n'était juste pas notre nuit". Même tonalité pour Jordan Henderson après coup, mais vrai abattement au moment de revenir sur ce match qui a basculé sur la maladresse soudaine d'Harry Kane sur penalty . ", soufflait le milieu de Liverpool.".

Harry Kane réconforté par Gareth Southgate Crédit: Getty Images

Cela va faire aussi mal que lors de la finale de l'Euro

C'est finalement Rice qui a été le plus prolixe et peut-être le plus sincère au moment d'évoquer ce quart qui a fini par leur échapper. "Nous ne nous sentions pas forcément trop confiants mais tout de même suffisamment pour penser passer et battre la France. A part leurs deux buts, je ne me souviens pas de les avoir vus être créatifs, a avancé le milieu de West Ham. A mon avis, la meilleure équipe a perdu ce soir, et cela prouve notre niveau".

C'est encore une opportunité ratée pour cette génération, a analysé froidement Jamie Carragher Cela va faire aussi mal que lors de la finale de l'Euro". Reste que cette équipe anglaise ne la ramènera pas à la maison. Après la déception immense lors de l'Euro 2021, c'est une nouvelle compétition qui échappe à ces Three Lions. Ils sont proches mais n'y sont pas encore. ", a analysé froidement Jamie Carragher pour le Telegraph ".

Avenir doré ?

Mais ces jeunes hommes ont de l'avenir et encore beaucoup d'envie. Si Gareth Southgate n'a pas souhaité se prononcer quant à son avenir à la tête des Three Lions, son travail entrepris depuis 2016 a permis à cette équipe de se rapprocher encore un peu plus des hauteurs. Manque cette part de chance, d'expérience, ce petit truc en plus pour basculer du bon côté.

C'est encore Rice qui a le mieux résumé cette équipe pétillante mais toujours pas gagnante : "Si on regarde l'équipe, nous sommes jeunes. Avec beaucoup de bons joueurs. Nous retrouvons un niveau où les gens commencent à croire de nouveau en nous, le pays nous pousse. Depuis quelques années ce n'était pas le cas, donc on peut être fiers de nous, mais il faut y retourner. Parce qu'au final, le football international se juge sur les succès".

