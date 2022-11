Lionel Messi n'a pas vraiment fait dans l'originalité. Interrogé lundi par l'ancien international argentin Jorge Valdano dans une interview accordée à Movistar , il a placé la France et le Brésil en tête des favoris pour la prochaine Coupe du monde. Messi s'est notamment dit impressionné par les qualités des Bleus, tombeurs de l'Albiceleste en 8es de finale en 2018. ", a affirmé le joueur du PSG.

Si la Pulga voit Kylian Mbappé et les Bleus parmi les prétendants au sacre, il n'a cependant pas manqué de mentionner le grand rival sud-américain de l'Argentine : la sélection brésilienne, emmenée par son ami et coéquipier au PSG, Neymar. Pour l'ancien Barcelonais, la Seleçao a toutes les armes pour reconquérir un titre mondial qui la fuit depuis 2002 et son triomphe en Asie face à l'Allemagne (2-0). ", a-t-il souligné.