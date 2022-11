Il plane une petite incertitude sur groupe de l'Argentine qui débutera le Mondial. Le sélectionneur Lionel Scaloni a déclaré qu'il réfléchissait à faire des changements au sein de sa liste de 26 joueurs convoqués pour la Coupe du Monde. "Il y a des joueurs qui ne sont pas à 100%. Nous avons quelques petits problèmes", a indiqué Scaloni après la victoire de son équipe mercredi face aux Emirats arabes unis (5-0) lors d'un match amical disputé à Abou Dhabi.

"Nous avons quelques jours pour nous décider pour la liste. Je suis sincère, je ne peux pas dire qu'ils sont à 100%. Mais nous pouvons changer. On espère ne pas avoir à le faire, mais la possibilité existe", a-t-il ajouté.

Dybala, Romero, Gonzalez et Papu Gomez concernés

Quatre joueurs argentins n'ont pas participé à ce match amical et pourraient être concernés par les propos de Scaloni. Il s'agit de l'attaquant Paulo Dybala, qui vient de reprendre la compétition avec l'AS Rome, du défenseur Cristian Romero (Tottenham) et des milieux de terrain Nicolas Gonzalez (Fiorentina) et Alejandro "Papu" Gomez (Séville).

Les Argentins sont arrivés au Qatar dans la nuit de mercredi à jeudi, après leur match amical contre les Emirats. Ils débuteront la Coupe du monde mardi face à l'Arabie saoudite. Le règlement autorise les sélectionneurs à changer des joueurs dans leur liste en cas de blessures jusqu'à 24 heures avant le premier match.

