Ce moment provoquera assurément quelque chose dans le monde du football, mais il est inévitable. Voir Lionel Messi quitter un Mondial en sachant qu’il ne refoulera plus la pelouse d’une Coupe du monde ! Et c’est probablement ce qui nous attend au Qatar (20 novembre-18 décembre). "La pulga", 35 ans ne se voile d'ailleurs pas la face.

Ad

"Ma dernière Coupe du monde ? Probablement que oui. a-t-il déclaré dans l’émission Star + relayée par ESPN. Je me sens bien, physiquement, j'ai pu faire une très bonne pré-saison cette année que je n'avais pas pu faire l'année d'avant, c'était essentiel de commencer d'une manière différente et arriver comme je l'ai fait, avec une grande mentalité et beaucoup d'illusions".

Coupe du monde Droits de l'homme au Qatar : La ministre des Sports met la pression sur la FFF IL Y A UN JOUR

Il y a une petite angoisse de se dire que c'est maintenant

Après 2006, 2010, 2014 et 2018, Messi disputera donc sa cinquième Coupe du monde sans jamais avoir réussi à soulever le trophée qui pourrait définitivement clôturer son palmarès déjà riche. Son meilleur résultat étant d’atteindre la finale en 2014 (perdue contre l’Allemagne). Une finale "qu’on méritait de gagner" selon les propos du joueur du PSG.

Pour ce qui est donc sans doute sa dernière apparition en Coupe du monde, Messi ne cache pas son enthousiasme. "Je compte les jours. En vérité, il y a une petite angoisse de se dire que c'est maintenant. [..] On prêts, avec un groupe très armé et très fort, mais tout peut arriver" a-t-il ajouté dans l’émission.

"Nous ne sommes pas les grands favoris"

Messi s’est aussi exprimé sur le statut de l’Argentine avant le début de la compétition. Une équipe en confiance qui s’est imposée largement lors de ses deux matches de préparation avec quatre buts inscrits par son numéro 10, mais lucide. "Toutes les parties sont très difficiles. Les favoris ne sont pas toujours ceux qui finissent par gagner. Je ne sais pas si on fait partie des grands candidats, mais l'Argentine est toujours un candidat, avec son histoire et de ce qu'elle signifie. Mais nous ne sommes pas les grands favoris, il y a d'autres équipes qui sont au-dessus de nous" a-t-il exprimé.

L’Argentine de Lionel Messi débutera son Mondial le 22 novembre face à l’Arabie Saoudite avant d’affronter le Mexique puis la Pologne.

175 buts : Haaland fait mieux que Mbappé et écrase le duo Messi-Ronaldo au même âge

Coupe du monde Qatar : De nouvelles réformes pour les droits des travailleurs prévues HIER À 16:33