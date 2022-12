Manuel Neuer a écrit jeudi une page d'histoire de la Coupe du monde jeudi. Titularisé dans les buts de l'Allemagne face au Costa Rica , le portier allemand est devenu à 36 ans le gardien de but le plus capé du Mondial, avec 19 matches à son compteur. Champion du monde en 20014 au Brésil, Manuel Neuer dépasse désormais l'Allemand Sepp Maier, champion du monde à domicile en 1974, et le Brésilien Claudio Taffarel, sacré avec la Seleçao en 1994 aux Etats-Unis, qui se sont tous les deux arrêtés à 18 matches dans le tournoi planétaire.

"Vraiment? Ah, dommage! J'aurais donc mieux fait de jouer encore un match de plus à l'époque au Mondial-1970 au Mexique", a regretté avec humour Sepp Maier, interrogé par le quotidien allemand Münchner Abendzeitung. Cette année-là, l'Allemagne avait été éliminée en demi-finale et son gardien emblématique n'avait pas disputé le match pour la 3e place.

Gardien N.1 de la Mannschaft depuis plus d'une décennie, Manuel Neuer a tout connu avec la sélection allemande à commencer par l'ascension vers les sommets en 2010 en Afrique du Sud, une élimination en demi-finales contre l'Espagne, future championne, et une troisième place au final. Puis est venu le temps de la consécration au Brésil, avec notamment une demi-finale mémorable contre le pays hôte remporté 7-1, et enfin la chute brutale en 2018 en Russie avec une élimination surprise dès le premier tour, après des revers contre le Mexique (1-0) et la Corée du Sud (2-0).

Il a révolutionné le poste de gardien

Double vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern en 2013 et en 2020, il a révolutionné le poste de gardien de but, avec ses sorties spectaculaires loin de sa cage et de sa surface de réparation, devenant une sorte de libéro bis. A 36 ans, Manuel Neuer n'a pas exclu avant le départ pour le Qatar de participer au Mondial-2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, mais ses blessures ces dernières années (pied gauche en 2017 et 2018, épaule gauche avant le Mondial qatari) pourraient compliquer son rêve.

Au Qatar, il a encore fait parler ses réflexes de génie sur la ligne de but, notamment une parade sur un tir de Dani Olmo contre l'Espagne qu'il a repoussé sur la barre transversale et que Niclas Füllkrug, l'auteur de l'égalisation allemande, a qualifié de deuxième but pour l'Allemagne. Il espère atteindre la vingtaine de rencontres disputées dans un Mondial en cas de qualification allemande à l'issue de la phase de groupes, après le match contre le Costa Rica dimanche.

