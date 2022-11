Les Diables Rouges n'ont pas rassuré à cinq jours de leur entrée en lice dans le Mondial au Qatar. La Belgique s'offrait ce vendredi une répétition générale dans un autre émirat du Golfe Persique. Au Koweït, les Diables Rouges ont affronté l'Egypte, déjà au programme de leur préparation du Mondial russe en juin 2018. Il y a 4 ans, les Belges s'étaient imposés 3-0. Un scénario qu'ils n'ont pas su répéter face aux Pharaons, privés de Mondial cette année après s'être inclinés en barrages face au Sénégal.

C'est le paradoxe de ces matches de préparation à quelques jours d'une grande compétition, où il s'agit de jouer, et plutôt bien si possible, pour peaufiner les automatismes et se donner des certitudes, tout en craignant la moindre alerte physique. Ainsi les Diables Rouges ont retenu leur souffle sur deux contacts en première période, entre les crampons d'Hegazi et le genou de Batshuayi tout d'abord (5e) puis après un duel impliquant Carrasco et Hamed (26e). Les deux fois, le staff médical belge est venu au chevet de ses joueurs, finalement aptes à reprendre.

Et à se montrer les deux plus dangereux avant la pause, avec une frappe de Batshuayi sur la barre (10e) et une autre de Carrasco bien captée par El Shenawy (38e), à chaque fois sur corner. En face, les Pharaons ont fait le dos rond puis procédé en contre, poussant Courtois à s'illustrer devant Trezeguet (11e, 21e) avant que Mostafa Mohamed trouve la faille, profitant d'un mauvais contrôle de De Bruyne puis d'un contre favorable pour tromper le gardien belge du droit (33e).

Openda n'a pas suffi

Au retour des vestiaires, Roberto Martinez a effectué un triple changement, avec les sorties de Batshuayi - titulaire en l'absence de Lukaku, toujours en phase de reprise - De Bruyne et Vanaken pour Openda, Mertens et Tielemans. Mais les Belges ont été immédiatement punis sur un nouveau contre égyptien. Parfaitement lancé par Salah côté gauche, Trezeguet s'est défait de Castagne pour ajuster Courtois (46e) et faire le break. La Belgique a tenté de réagir à l'image de Loïs Openda, remuant dès son entrée en jeu. L'attaquant lensois a d'abord buté sur le bloc solide des Pharaons mais est parvenu à relancer les Diables Rouges à un quart d'heure de la fin.

Alors que l'Egypte jouait à 10 suite aux crampes du défenseur Gabr, soigné hors du terrain, Openda a jailli devant le but et ouvert son pied droit sur le bon centre de Carrasco (76e) pour marquer son deuxième but en sélection. Les Belges ont ensuite poussé pour égaliser, mais Carrasco a buté une dernière fois sur El Shenawy (88e), juste après une belle occasion pour Salah, qui n'a pas trouvé le cadre du gauche.

La Belgique s'est incliné finalement 2-1 et se dirige vers le dernier Mondial de sa génération dorée lestée d'un nouveau revers, le troisième cette année. Demi-finalistes en 2018, les Diables Rouges vont voyager dès ce vendredi soir au Qatar, puisqu'ils doivent être présents sur le territoire au moins cinq jours avant leur premier coup d'envoi. Les Belges, placés dans le Groupe F, débuteront la compétition face au Canada mercredi (20h), puis affronteront le Maroc (dimanche 27, 14h) et la Croatie (jeudi 1er, 16h).

