Considérez-vous que la France est la nation favorite de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) ?

Blaise Matuidi: Il y a beaucoup de prétendants. Les équipes sud-américaines ont un esprit revanchard. Les nations européennes, avec l'Allemagne et l'Espagne notamment, seront aussi présentes. Mais je reste certain que la France a les moyens de faire quelque chose de fabuleux. Ce serait fabuleux de faire le doublé, c'est rare. Et je sais, le connaissant, que le sélectionneur (Didier Deschamps, NDLR) aura les mots justes pour motiver les troupes. Il est très concentré sur la Coupe du monde.

Ad

Coupe du monde Pas de panique, du moins pas tout de suite… 26/09/2022 À 21:24

Le milieu de terrain, dont vous avez été une des pièces centrales en 2018, est sujet à interrogation en raison des blessures. Êtes-vous inquiet ?

B.M. : Non. Il y a toujours des moments un peu compliqués dans une saison. On le voit avec les blessures. Mais on retrouvera un grand milieu et une grande défense à la Coupe du monde. C'est assez particulier cette année. Ils sont déjà dans la compétition, donc ça ne changera pas vraiment leur préparation. La petite différence se fera grâce à la cohésion de groupe. Cela va au-delà du talent. Chaque joueur qui porte le maillot des Bleus doit avoir à coeur de se battre pour son coéquipier. Le collectif est ce qui fait la force de cette équipe.

A 35 ans, votre carrière en équipe de France (84 sélections) est-elle terminée ? Avez-vous un espoir de rejouer en Bleu après votre départ de l'Inter Miami ?

B.M. : Non, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire en équipe de France. C'était des moments extraordinaires à vivre. Les jeunes qui arrivent sont très bons. Le coeur y sera toujours mais je suis bien là où je suis. Je profite de ma famille. Je n'ai pas pu le faire durant mes 17 années de carrière. J'aurai le temps de voir après (pour rejouer dans un club, NDLR). La question se pose. C'est arrivé que des clubs me contactent. Mais c'est personnel. Je reste un passionné de foot. J'ai un oeil avisé sur le championnat de France et l'Italie, où j'ai évolué à la Juventus (de 2017 à 2020). Et je regarderai le Mondial des Bleus avec passion.

Coupe du monde A deux mois du mondial, la liste de Deschamps pourrait ressembler à ça 26/09/2022 À 12:36