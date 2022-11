Hugo Lloris n'arborera donc qu'un seul brassard au Qatar, celui de capitaine de l'équipe de France. Interrogé évidemment sur des questions extra-sportives avant de partir pour jouer un nouveau Mondial, le Français a dû prendre position sur le brassard "One Love", symbole de la volonté d'inclusion et de la lutte contre toutes les discriminations, dont celles qui visent les personnes LGBT.

"Avant d'entreprendre des choses il faut l'accord de la FIFA et de la FFF. Sur ce dossier, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint celle du président. Lorsqu'on accueille des étrangers en France, on a l'envie qu'ils se prêtent à nos règles et respectent notre culture. J'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais je montrerai du respect", a déclaré le portier français qui ne suivra pas l'initiative lancée par l'UEFA.

Ce brassard multicolore était initialement censé être porté par les capitaines de huit sélections européennes, notamment pour le Mondial, dans un pays où l'homosexualité est illégale. En suivant la position du président de la FFF, Hugo Lloris fait directement référence aux propos tenus il y a quelques jours par Noël Le Graët. "On va en discuter, répondait-il. Mais j’aime autant qu’il (Hugo Lloris) ne le fasse pas. On va jouer dans un pays que l’on doit respecter. Mais s’il faut le porter, on le portera. Ce n’est pas que je ne suis pas favorable à ce brassard, mais quelques fois je me dis que l’on veut être tellement donneur de leçons qu’il faudrait regarder aussi ce qui se passe chez nous".

"Quelque chose sera fait et mis en place"

Pas de brassard donc mais l'éventualité d'une prise de position des Bleus sur les droits humains. Également interrogé sur ce qui est devenu un enjeu important de cette Coupe du monde particulière, l'homme au 139 sélections avec le maillot bleu est resté sur la réserve. "Je ne peux pas vous répondre maintenant, mais quelque chose sera fait et mis en place. Vous serez tenus au courant en temps et en heure, d'ici peu, je pense", a lancé Lloris, évasif.

Alors que les Français joueront leur premier match le 22 novembre prochain, le portier s'est montré plus à l'aise sur les questions purement sportives mais a tenu à poursuivre sur les droits humains : "On ne peut pas rester insensible à ses sujets là, quelque chose sera fait dans quelques jours ou heures. On en demande de plus en plus aux joueurs mais ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'être bon sur le terrain. En dehors du terrain, chacun est libre de défendre ses opinions. Cela fait quelques temps que mes partenaires et moi, on évoque ce genre de sujets".

