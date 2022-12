Lionel Messi vs Virgil van Dijk ! Le duel fait saliver. Mais rappelle aussi la cruauté du football international. On parle de deux monstres qui ont marqué de différentes manières le football moderne. De deux leaders. Deux capitaines de leur sélection mais aussi de deux idoles aux histoires contrariées avec la Coupe du monde, mais pas vraiment de la même manière. Car si Lionel Messi n'a toujours pas décroché le Graal avec l'Albiceleste mais peut se targuer d'avoir joué une finale en 2014, Virgil van Dijk a tout simplement l'honneur de pouvoir rêver en grand sur la scène mondiale pour la première fois de sa carrière. A 31 ans !

Ad

Se pencher sur les sélections de van Dijk permet de rappeler toute la difficulté d'entrer dans les annales sur la scène internationale. Considéré ces dernières saisons comme le meilleur défenseur du monde, le géant de Liverpool va disputer ce vendredi contre l'Argentine son premier quart de finale d'un grand tournoi. Ce qui est tout sauf une surprise puisque ce Mondial est tout simplement sa première compétition majeure avec sa sélection. Après s'être imposé en 2015 chez les Oranje, le deuxième du Ballon d'Or 2019 a en effet ensuite enchaîné les frustrations. Non qualifié pour l'Euro 2016 puis pour la Coupe du monde 2018, il avait dû déclarer forfait pour l'Euro 2020 en raison d'une rupture du ligament croisé. Et ce n'est pas sa finale de la Ligue des Nations 2019 qui va lui permettre de sauver la face.

Coupe du monde 1998 : Bergkamp contre l'Argentine, une divinité absolue IL Y A 3 HEURES

Pourquoi critiquer les danses brésiliennes revient à nier leur identité

Van Basten l'a sérieusement égratigné après les premiers matches

Le Qatar est donc une occasion unique pour lui. Le souci, c'est que ça n'arrive pas forcément au meilleur moment de sa carrière. Au début de cette saison, le pilier des Reds a montré avec Liverpool une fébrilité inhabituelle, lui qui a écrit sa légende en étant un monstre de régularité. "Les derniers mois ont juste été étranges, avait-il reconnu avant la Coupe du monde au sujet de la mauvaise passe du club de la Mersey. Évidemment, c'est en bonne partie lié au fait qu'il y aura cette grande pause qui arrive pour le Mondial". La tête ailleurs Virgil van Dijk ? Ce n'est pas impossible. Quand on sait qu'on est à quelques semaines de découvrir sa première Coupe du monde, cela peut s'expliquer.

Le souci, c'est qu'il n'a pas non plus été impérial depuis son arrivée au Qatar. Ses premières sorties face au Sénégal (0-2) ou à l'Equateur (1-1) ont même illustré qu'il n'était pas encore le roc des dernières années. Il s'est montré moins rassurant, moins fiable, moins van Dijk en gros. Au point que certains ont haussé le ton aux Pays-Bas où il est attendu comme le patron et le guide de ses jeunes coéquipiers. "C'est un très bon joueur, mais il doit prendre l'initiative, a lancé la légende néerlandaise Marco van Basten sur la chaîne NOS après le deuxième match. N'est-il pas le capitaine ? C'est un grand garçon, il doit diriger son équipe. Qui est le meilleur joueur ? C'est Virgil. Mais avec le ballon, il doit accélérer le rythme. Ça va trop lentement, et ça part de derrière. Il donne tous les ballons à Nathan Aké ou Jurriën Timber. Il devrait prendre beaucoup plus de responsabilités. Et amener plus de caractère à cette équipe."

"Le Maroc a gagné le droit de ne pas se fixer de limites"

Face à Messi : "Ce n'est pas moi contre lui"

Le tacle était viril. Et pas forcément injustifié. Depuis, Virgil van Dijk a certes haussé un peu le ton, notamment face aux Etats-Unis en huitièmes de finale. "Nous voulons toujours nous améliorer et, depuis le début du tournoi, c'est de mieux en mieux à chaque match", a d'ailleurs plaidé le défenseur central après la qualification. Mais des doutes subsistent sur sa capacité à montrer son vrai visage pour le prochain match. Et son duel tant attendu avec Lionel Messi. "Il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est un honneur de jouer contre lui, a lancé le joueur des Reds à De Telegraaf. Mais ce n'est pas moi contre lui, ou les Pays-Bas contre lui, c'est Pays-Bas contre l'Argentine. Et ils ont d'autres joueurs qui sont de classe mondiale."

S'il refuse de tirer la couverture à lui et de résumer ce choc à une opposition avec le septuple Ballon d'Or, Virgil van Dijk ne peut cependant pas se cacher. Son CV le pousse sur le devant de la scène. En Argentine dès la qualification de l'Albiceleste acquise, les médias ont vite ciblé son duel avec Messi si digne d'un quart de finale d'une Coupe du monde entre les deux géants, qui se sont croisés lors des demi-finales de la Ligue des champions en 2019 avec un doublé marqué par La Pulga à l'aller (3-0) avant de voir les Reds tout renverser au retour (4-0).

Réduire à néant les rêves de Messi en Coupe du monde, voilà donc la mission de Virgil van Dijk. Histoire d'écrire enfin sa propre histoire sur la scène internationale avec les Pays-Bas, qui comptent sur lui pour mettre fin à leur malédiction dans la plus grande compétition, dont ils ont été trois fois finalistes malheureux 1974, 1978 et 2010. Ce qui serait un beau pied de nez pour le novice van Dijk.

Coupe du monde Millième match, énième coup de foudre 03/12/2022 À 22:42