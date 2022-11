La Roja à 26 et sans Sergio Ramos. Le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique a annoncé vendredi midi une liste de 26 joueurs pour le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre), qui comprend le jeune et prometteur joueur du FC Barcelone Ansu Fati (20 ans). Sélectionné à quatre reprises en 2020, ce dernier ne l'avait plus été depuis, la faute notamment à une grave blessure.

Luis Enrique a constitué une liste jeune mais sans surprise majeure, qui comprend le cadre Sergio Busquets et les autres pépites Hugo Guillamon (Valence), Yeremi Pino (Villarreal), Pedri et Gavi (FC Barcelone), mais pas les joueurs expérimentés que sont, donc, Sergio Ramos (Paris Saint-Germain) et Gerard Piqué, qui a récemment annoncé sa retraite et terminé sur une mauvaise note

Un Ramos pourtant retrouvé

La question du retour de Ramos (180 sélections, plus aucune depuis le 31 mars 2021) pouvait se poser, en raison de son retour sur le devant de la scène avec le PSG. Après une première saison quasiment blanche (13 matches, dont beaucoup quand Paris ne jouait plus rien) en France, l'ancien défenseur du Real Madrid retrouve du rythme depuis quelques semaines.

Ramos (36 ans), c'est 19 rencontres avec le Paris Saint-Germain, en 2022/2023, et un niveau plutôt satisfaisant. Luis Enrique et son staff ont donc décidé de ne pas miser sur son expérience. La Roja jouera face au Costa Rica (23 novembre), à l'Allemagne (27 novembre) et au Japon (1er décembre), lors de la phase de poules de la compétition.

La liste des 26 de l'Espagne :

Gardiens : Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP), Robert Sánchez (Brighton/ENG), David Raya (Brentford/ENG).

Défenseurs : Dani Carvajal (Real Madrid/ESP), César Azpilicueta (Chelsea/ENG), Eric García (FC Barcelone/ESP), Hugo Guillamon (Valence CF/ESP), Pau Torres (Villarreal/ESP), Aymeric Laporte (Manchester City/ENG), Jordi Alba (FC Barcelone/ESP), José Gaya (Valence CF/ESP).

Milieux de terrain : Sergio Busquets (FC Barcelone/ESP), Rodri (Manchester City/ENG), Pablo Martín Paéz Gaviria 'Gavi' (FC Barcelone/ESP), Carlos Soler (Paris Saint-Germain/FRA), Marcos Llorente (Atlético Madrid/ESP), Pedro González López 'Pedri' (FC Barcelone/ESP), Koke (Atlético Madrid/ESP).

Attaquants : Ferran Torres (FC Barcelone/ESP), Nico Williams (Athletic Bilbao/ESP), Yeremi Pino (Villarreal/ESP), Álvaro Morata (Atlético Madrid/ESP), Marco Asensio (Real Madrid/ESP), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain/FRA), Dani Olmo (RB Leipzig/GER), Ansu Fati (FC Barcelone/ESP).

Avec AFP.

