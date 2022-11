C'est probablement l'un des plus gros déçus de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar (20 novembre- 18 décembre). Non, Jonathan Clauss ne partira pas, et ceux malgré le choix d'appeler un 26e homme pour Didier Deschamps, soucieux d'attendre ce dimanche de compétition. Bien que vainqueur à l'arrachée avec l'OM, Jonathan Clauss n'a pas été appelé mais c'est bien Marcus Thuram qui s'est emparé de l'ultime billet.

Ad

"Durant ces derniers mois, j'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs de mes rêves. La victoire contre Monaco me rappelle qu'il ne faut jamais abandonner et que le travail finit toujours par payer. Telle est la vie d'un athlète : tomber, se relever, repartir de l'avant et gagner à nouveau", s'exprime "Djoninho" sur son compte Instagram, posant avec le maillot des Bleus et les #fierd'êtreBleus et #fierd'êtreMarseillais.

Coupe du monde Un contrôle d'un ballon venu du ciel : Neymar enflamme la toile avant le Mondial IL Y A 4 HEURES

Une frustration mesurée sur son réseau social, mais probablement bien existante pour celui qui n'a pas manqué de rassemblement avec l'équipe de France depuis Mars. Avec 6 sélections et un statut toujours plus indispensable du côté de l'OM, Clauss pouvait rêver à un Mondial. "Je tiens à remercier l'OM, le staff, mes coéquipiers, mes proches et bien évidemment tous les supporters français qui ont été un véritable soutien. Pour moi, l'heure de se reposer est maintenant arrivée, pour revenir plus fort", poursuit l'ancien lensois.

Mais le choix de Didier Deschamps de se passer de Clauss, tient probablement à des exigences tactiques. Alors que les Bleus se dirigent vers une défense à quatre, pour faire aussi en fonction des forces en présence, le profil de piston de Jonathan Clauss ne semble pas correspondre tout à fait. En tout cas, le Strasbourgeois n'est pas rancunier. "Pour d'autres, la Coupe du monde va commencer et je souhaite à mon équipe de remporter cette édition 2022. Elle est pour nous les gars", conclut-il.

"Mais quel entraîneur va accepter CR7 après cette sortie ?"

Coupe du monde Hazard et la dernière chance de la génération dorée : "On doit tout donner" IL Y A 5 HEURES