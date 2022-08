L'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay ont officialisé mardi leur candidature commune à l'organisation de la Coupe du monde 2030 qui marquera le centenaire de la compétition dont la première édition a été disputée à Montevideo. "Ce n'est pas le projet d'un gouvernement mais le rêve d'un continent", a déclaré le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez, entouré des responsables des fédérations des quatre pays.

Ad

"Nous sommes dans ce lieu emblématique où l'histoire a commencé", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse au stade Centenario de Montevideo où s'est jouée la finale de 1930 entre l'Uruguay et l'Argentine (4-2). "Il y aura d'autres Coupes du monde mais les 100 ans ne seront célébrés qu'une seule fois", a-t-il dit. Les détails du projet de candidature n'ont pas été dévoilés et seront présentés en mai 2023 à la FIFA, qui doit désigner le ou les pays hôtes en 2024.

Coupe du monde Sissoko y croit pour le Mondial : "Je suis toujours dans les petits papiers" 11/07/2022 À 19:15

"Nous devons faire une Coupe du monde durable qui laisse un héritage à ces quatre pays", a déclaré le ministre uruguayen des Sports, Sebastian Bauza, indiquant seulement que le projet sera articulé autour de 14 stades car en 2030, comme à partir de 2026, le nombre de participants sera porté à 48 équipes, contre 32 actuellement. Au Qatar pour l'édition 2022 (21 novembre-18 décembre), les 64 matches seront disputés dans 8 stades.

Avec ce passage à 48 équipes, "il est plus difficile et onéreux pour un pays d'être candidat seul", a souligné Alejandro Dominguez, et "une organisation conjointe permet de réduire le niveau d'investissements requis", a-t-il dit sans dévoiler d'estimation de budget. Ce pourrait être la sixième édition du Mondial disputée en Amérique du Sud, après celles de 1930 (Uruguay), 1950 (Brésil), 1962 (Chili), 1978 (Argentine) et 2014 (Brésil).

Mais l'Espagne et le Portugal sont de sérieux prétendants pour 2030 et ont déjà annoncé depuis un an leur candidature commune. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont abandonné l'idée d'une autre candidature commune pour se concentrer sur l'Euro 2028. Le Maroc n'a pas encore concrétisé son désir de devenir le second pays africain à accueillir un Mondial après l'Afrique du sud en 2010. Il y aurait également des pourparlers pour une candidature israélienne aux côtés des Emirats arabes unis et de Bahreïn.

Coupe du monde Il y aura de l'alcool au Qatar mais pas à n'importe quelle heure 08/07/2022 À 16:19