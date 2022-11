En l'absence de Neymar, touché à une cheville lors du premier match face à la Serbie et toujours aux soins ce lundi, les Brésiliens ont dû se contenter... de son sosie. Le premier étant resté à l'hôtel, c'est donc le deuxième, présent dans les tribunes du stade 974 de Doha pour le match face à la Suisse (1-0), qui a enchaîné les autographes et les selfies. Mais pour la suite de la compétition, et après s'être officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale, la Seleçao espère quand même récupérer l'original. Avec lui, tout est plus facile. Pour atteindre l'objectif final(e), Tite compte sur lui. Ses coéquipiers, pour qui tout n'a pas été facile ce lundi, aussi.

Ad

"Neymar, c'est un tel joueur... A quelle équipe ne manquerait-il pas ? C'est un crack, un vrai. C'est vrai qu'il nous a manqué", a avoué Bruno Guimaraes après la rencontre. En l'absence de l'attaquant du PSG, l'éclair est venu de Casemiro, auteur d'une magnifique frappe légèrement déviée qui est venue libérer tout un peuple. "Neymar va manquer à toutes les équipes. C’est un joueur indispensable pour toutes les équipes où il joue, le Barça, le PSG... On a senti son manque aujourd’hui", lui a emboîté le pas Thiago Silva, conscient de l'importance de son ancien coéquipier à Paris. Même sentiment pour Tite : "Bien sûr que Neymar a des caractéristiques différentes des autres. En un instant magique, il clarifie le jeu et on se demande : 'Mais il a fait quoi?' Il manque vraiment à l'équipe."

Coupe du monde Défense en béton armé, Paqueta pas comme Neymar : Les tops et flops IL Y A 37 MINUTES

Donner la possibilité à Neymar de revenir plus tard

Comme lors de son premier match dans ce Mondial au Qatar, le Brésil a eu le mérite de se montrer patient. Avec ou sans Neymar. C'est l'une des caractéristiques de cette équipe. "C'était un match très difficile, le 0-0 leur allait très bien... Le terrain n'était pas bon, on avait des difficultés pour contrôler, pour jouer en une seule touche comme d'habitude, c'était un peu plus difficile. Mais c'est bien qu'on soit déjà qualifiés, c'est le plus important. A la pause, le coach (Tite) a changé des choses, on a bien joué en deuxième période et je pense qu'on a mérité les trois points, pour tout ce qu'on a fait en seconde période", s'est félicité Guimaraes.

Casemiro, le héros du soir, s'est dit "heureux" de la victoire mais surtout de l'attitude des siens. "L'objectif principal était de se qualifier, c'est très important, surtout dans un groupe difficile comme le nôtre. Nous avons su être patients, face à une équipe expérimentée. C'est un match qui se joue sur des détails, nous savions que nous aurions le ballon et Dieu merci, nous avons réussi à marquer", a réagi le milieu de terrain de Manchester United. Désormais, cap sur le match face au Cameroun vendredi (20h) pour la bande à Tite, avant le grand rendez-vous des huitièmes.

"L'équipe est prête pour avoir des résultats et donner la possibilité à Neymar de revenir plus tard (dans la compétition, ndlr)", a conclu Thiago Silva. Victime d'une lésion ligamentaire de la cheville, le "Ney" a entamé une véritable course contre la montre en vue de son retour. Avec cette qualification en poche, ses coéquipiers lui ont permis de gagner un temps précieux. L'espoir est toujours là. Le rêve de rejouer dans ce Mondial aussi.

Coupe du monde Le Brésil tient son rang IL Y A 2 HEURES