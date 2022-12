Pablo Sarabia risque d'en faire des cauchemars. Après avoir heurté le poteau à l'ultime seconde des prolongations, mardi soir, face au Maroc, l'international espagnol a récidivé au moment de frapper le premier tir au but des siens . La suite, tout le monde la connaît : une qualification historique des Lions de l'Atlas (0-0, 3-0 T.A.B.) pour les quarts de finale du Mondial, une élimination et des larmes pour la Roja de Luis Enrique.

Au pays, la déception est immense ce mercredi. "C'est un K.O mondial", titre par exemple Mundo Deportivo, qui rappelle que Carlos Soler et Sergio Busquets ont également manqué leur penalty. "La Coupe du monde est grande pour nous", regrette Marca, estimant que leur sélection a été "éliminée d’un tournoi où elle passée de tout à rien". Du rêve au cauchemar, du plein au vide.

Un doute sur l'avenir de Luis Enrique

"La sélection domine mais se montre incapable de marquer, ce qui coûte sa place en quart de finale", regrette Sport. Le quotidien se penche d'ailleurs sur l'avenir de Luis Enrique, qui ne s'est pas "montré clair" sur la suite de son aventure sur le banc. Enfin, AS parle de "point final" à l'aventure de l'Espagne au Qatar après une séance de tirs au but complètement manquée. "La Fédération doute que Luis Enrique doit continuer", peut-on lire en Une du média madrilène.

"On a dominé le match, il nous a juste manqué un but, confiait l'intéressé après l'élimination, mardi. On a généré des situations de danger, face à un adversaire retranché derrière. On aurait pu être plus efficaces dans les derniers mètres, c'est vrai. Mais cette zone, c'est là où l'espace-temps est le plus réduit. On aurait pu créer plus, mais je suis plus que satisfait de ce qu'ont fait mes joueurs. Ils ont parfaitement représenté mon idée de football (...) On est tristes, on a un sentiment de déception mais j'ai félicité mes joueurs pour leur comportement durant tout le tournoi. S'il y a un responsable, c'est moi, pas eux. La vie continue, j'espère que cela leur servira dans l'avenir."

