Et soudain, l'éclair. De foudre ou de génie, c'est selon. Alors que la France peinait à se mettre à l'abri face à la Pologne, dimanche après-midi, Kylian Mbappé a décidé de terminer le boulot. D'abord avec une frappe dans la lucarne gauche pour foudroyer une première fois Wojciech Szczesny. Puis une deuxième, mais cette fois dans la lucarne droite. Merci, rideau. Place maintenant au quart de finale face à l'Angleterre, samedi (20h), où le génie de Bondy sera forcément très attendu par les Three Lions. Mais aussi par le monde entier, impressionné et subjugué par sa performance de dimanche. En Italie, l'attaquant du PSG se retrouve même en Une du Corriere dello Sport ce lundi.

"Le Roi Kylian", titre ainsi le quotidien italien. "Le meilleur buteur du Mondial porte la France vers une deuxième titre consécutif avec deux buts et une passe décisive (...) C'est l'héritier de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les défenseurs polonais sont sortis du stade avec de l'aspirine dans la poche et la tête qui tournait comme un carrousel." Du côté de la Gazzetta dello Sport, où Mbappé est également en première page aux côtés d'Olivier Giroud, on estime qu'il s'agit de "son" Mondial.

"Déjà 5 buts et des pointes de vitesse à 35 km/h (...) Il réalise deux chefs-d'œuvre à exposer au Louvre même au risque de prendre de la soupe des écologistes (...) 5 buts en 4 matches. Pour l'instant, il est le patron de la Coupe du monde", écrit le quotidien rose, parlant d'un véritable "show" du Bondynois. Sa note ? 9/10. "La France a un martiel", estime-t-il. "C'est un phénomène", résume Tuttosport.

"L'exhibition de Mbappé"

En Espagne, où Mbappé aurait pu jouer sans un retournement de situation de dernière minute l'été dernier, on salue également sa performance de dimanche. "Mbalado", peut-on ainsi lire en Une de Marca, alors que AS estime également qu'il est "le Roi du Qatar". "Il était en exhibition", écrit le quotidien Sport. Là-bas, aussi, tout le monde est impressionné par la prestation de l'attaquant parisien. Et en Angleterre ? Pas de Mbappé en Une ce lundi. Au lendemain de la belle victoire des Three Lions face au Sénégal (3-0), les médias britanniques préfèrent forcément se concentrer sur leur sélection, qui affrontera les Bleus en quart de finale.

"Harry Kane est prêt à affronter Kylian Mbappé", prévient toutefois le Sun dans sa Une du jour. Même message pour le Daily Star : "Mbappé, Giroud... Le capitaine n'a peur de personne". Pour le Mirror, les hommes de Gareth Southgate "sont prêts" à affronter Kylian Mbappé et les autres champions du monde en titre. "T’as bien fait d’amener trois arrières droits, Gareth", plaisante le Times, assurant que la France possède "le meilleur joueur du monde".

Rendez-vous samedi, 20h, pour un quart de finale qui s'annonce brûlant. Histoire de vivre une attente sereine tout au long de la semaine, dites-vous que "Kyky" est bien français. C'est toujours bon (et rassurant) de le rappeler.

