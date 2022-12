Chaque match peut être son dernier. Mais Lionel Messi, qui dispute son cinquième et ultime Mondial, n'y pense pas. Lui est concentré sur son objectif : emmener l'Argentine jusqu'au bout. De la compétition et du monde. Au point qu'il en aurait presque oublié que le huitième de finale remporté face à l'Australie (2-1), disputé samedi, était le millième match de sa carrière. "Je ne le savais même pas, a-t-il révélé à La Repubblica. Ils me l'ont dit à la dernière minute, je pensais qu'il en manquait encore une paire. Mais au final, c'était la folie avec un but, une qualification en quarts de finale et toute la fête ici et en Argentine." Maintenant, place à la confrontation face aux Pays-Bas vendredi (20h).

"Ce sera très dur, a avancé le sextuple Ballon d'Or. Comme tout le Mondial est dur. Les Pays-Bas sont une très grande sélection, avec une grande équipe et un grand sélectionneur. Il n'y a aucun résultat escompté, on a risqué d'aller en prolongations contre l'Australie alors qu'on était en maîtrise." Ainsi, Messi est conscient que son équipe figure toujours parmi les favorites au sacre final, et il considère qu'elle justifie son statut "pas après pas". Même si, pour lui, la fatigue s'est faite ressentir vendredi dernier. "Le repos va être fondamental ", reconnait-il.

Messi sous le charme de l'Espagne

"Est-ce que gagner le Mondial est un rêve possible ? Du calme, tempère l'Argentin. On a fait seulement un premier pas, faire partie des huit dernières équipes était l'objectif minimum. Maintenant, le plus compliqué arrive. En attendant, moi, je profite de chaque instant de ce Mondial." Puisque c'est le dernier, il explique tout vivre "avec sérénité". "Je ressens pleinement l'intensité de chaque moment : du moment où j'entre sur le terrain avant le match avec cet enthousiasme contagieux, jusqu'au moment où l'on prend conscience du bonheur qu'on peut donner aux personnes, en passant par la façon dont l'Argentine vit ce mondial."

Concernant les autres équipes restantes, l'attaquant du PSG admet que lui et ses coéquipiers "regardent quelques matches" dès que possible "en fonction de leur planning d'entraînement". "Le Brésil est très fort, la défaite face au Cameroun ne doit piéger personne : c'est le grand favori, lâche-t-il. Après, je vois la France et l'Espagne, que j'aime beaucoup. Elle joue très bien avec des idées très claires. Elle sait comment gérer le ballon, comment le cacher et garder sous contrôle la position des adversaires pendant une grande partie du temps." Et l'élimination de l'Allemagne dans tout ça ?

"J'étais surpris, car il y a beaucoup de bons joueurs et de jeunes très forts, et puis elle a toujours fait partie des grandes nations, répond Messi. Mais voilà, c'est ça le Mondial. C'est la démonstration de sa difficulté. Ici, le nom de l'équipe ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que tu fais sur le terrain. L'équilibre est désormais énorme. Chaque fois, tu dois repartir de zéro. Non, gagner le Mondial n'a rien de banal."

