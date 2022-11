Le Mexique y a cru jusqu’au bout mais, à l’instar de l’Arabie Saoudite, reste à quai dans cette Coupe du monde 2022. Les hommes de Tata Martino ont dominé ceux d’Hervé Renard (2-1), mais cela n’a pas suffi à la formation sud-américaine. En ballotage défavorable au coup d’envoi de cette troisième journée, le Mexique n’était pas maître de son destin. Il terminera finalement troisième du groupe C, avec le même nombre de points que la Pologne, futur adversaire des Bleus , mais un goal average défavorable (-1 contre 0).

Ad

Coupe du monde VIDEO - C'est le coup franc du tournoi : le but magnifique de Chavez pour le Mexique IL Y A 2 HEURES

L’Arabie Saoudite a démarré le Mondial au Qatar en tapant du poing sur la table. Il en est ressorti sur la pointe des pieds. Les joueurs d’Hervé Renard, qui pouvaient encore se qualifier, n’ont pas existé face à des Mexicains dans l’obligation de gagner pour rallier les huitièmes de finale. De la première à la dernière minute, les assauts sur la cage de Mohammed Al-Owais se sont succédé et c’est un miracle qu’il n’y ait qu’un but d’écart au coup de sifflet final. Un constat qui en dit long sur les regrets que peuvent nourrir Guillermo Ochoa et ses coéquipiers.

Le Mexique a tout tenté

Car il y avait largement la place pour l’emporter avec une marge suffisante pour réaliser le hold-up dans ce groupe C. Emmené par un Hirving Lozano des grands soirs, les Mexicains ont dominé les débats. Mais ils ont manqué de réussite dans le dernier geste. Pour preuve, il a fallu attendre la seconde période pour voir la situation se débloquer. Sur un corner, Cesar Montes s’est fendu d’une bonne déviation au premier poteau pour qu’Henry Martin trouve enfin la faille (0-1, 47e).

Au moins les Mexicains pourront se consoler en se disant qu’ils ont inscrit, à date, le plus beau coup franc de la compétition. Luis Chavez, du pied gauche, a nettoyé la lucarne d’Al-Owais pour faire le break (0-2, 52e). L’exploit était encore possible, alors que l’Argentine avait pris le meilleur sur la Pologne. Mais le Mexique avait besoin de soigner son goal average, ce qu’il n’a pas su faire malgré toute la volonté du monde.

Lozano a cru inscrire le troisième but de sa nation, mais Martin était hors-jeu (56e). Chavez a cru remettre ça sur coup franc, mais Al-Owais s’est parfaitement détendu (73e). Enfin, Uriel Antuna a cru libérer les siens, mais il est parti un peu trop tôt dans son appel dans la profondeur parfaitement conclu (87e).

Les occasions ont donc été multiples pour le Mexique, qui a fini par céder sur l’un des rares mouvements offensifs de l’Arabie Saoudite. Après une combinaison dans la surface avec Hatan Bahebri, Salem Al-Dawsari s’est permis d’inscrire son nom au tableau d’affichage pour crucifier les Mexicains dans les ultimes instants du match (1-2, 90e+5). Les deux pays rêvaient sans doute d’un autre destin au Qatar, mais l’Arabie Saoudite n’a pas su transformer l’essai après avoir battu l'Argentine. Le Mexique, lui, s’est réveillé trop tard.

Coupe du monde Renard prévient ses joueurs : c’est "écrire l’histoire" ou l’oubli IL Y A 12 HEURES