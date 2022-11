Stuart Andrew, ministre britannique des Sports, portera pendant le match Angleterre-pays de Galles le brassard arc-en-ciel "OneLove". Les Anglais et les Gallois font partie des sept sélections ayant abandonné l'idée de porter ce brassard après les menaces de sanctions sportives par l'instance suprême du football mondial.

Ce ne sera pas une première au Mondial car la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, chargée des sports, a porté le brassard à côté du président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de la défaite de l'Allemagne 2-1 contre le Japon, mercredi dernier. La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, en a fait de même lors de la victoire des Diables Rouges face au Canada au Qatar (2-1).

Injuste

L'homosexualité est illégale au Qatar et plusieurs fans se sont fait confisquer des objets aux couleurs arc-en-ciel, brassards et autres, pendant le premier tour du Mondial. Stuart Andrew, qui assume son homosexualité, a indiqué à la chaîne britannique ITV qu'il allait "certainement" porter le brassard mardi et s'est dit "ravi" que sa collègue allemande ait montré l'exemple la semaine dernière.

Le ministre britannique estime aussi "injuste" que les Anglais et les Gallois, au dernier moment, aient été interdits de porter le brassard. Le groupe de fans anglais "3LionsPride", qui représente la communauté LGBT+, a décidé avant ce Mondial que ses membres ne se rendraient pas au Qatar. "Ces matches devraient être une célébration pour tous les fans, mais malheureusement beaucoup d'entre eux ont le sentiment que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un tournoi pour eux. Ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas en faire partie et ce n'est pas acceptable", a regretté le ministre des Sports.

