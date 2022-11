Manuel Neuer a clairement réaffirmé samedi qu'il portera le brassard de capitaine "One love" lors du Mondial 2022 afin de promouvoir au Qatar la diversité et l'inclusion, a annoncé samedi le gardien de but de l'Allemagne, à quatre jours de l'entrée en lice de la Mannschaft. Avant même que la question posée ne soit terminée, Manuel Neuer a clairement répondu "Oui", en conférence de presse : il portera ce brassard multicolore de capitaine de l'Allemagne, comme d'autres équipes européennes le feront.

Ad

"Nous avons le soutien des responsables de notre fédération avec le président, et nous n'avons pas peur" de possibles conséquences, a clamé Manuel Neuer, champion du monde en 2014. La veille, le président de la fédération allemande Bernd Neuendorf avait indiqué qu'il était prêt à payer d'éventuelles amendes financières. L'Allemagne débute sa Coupe du monde mercredi (16h00 locales) contre le Japon.

Coupe du monde Pochettino : "Mbappé doit encore se trouver" IL Y A 6 MINUTES

Manuel Neuer avec le brassard "One Love" Crédit: Imago

C'est bien que l'on ne soit pas les seuls

Manuel Neuer a loué "la puissance que représente ce brassard", et se réjouit que d'autres sélections soient également de la partie. "C'est bien que l'on ne soit pas les seuls, que l'on puisse envoyer ce message ensemble". Plusieurs sélections européennes, dont l'Allemagne et l'Angleterre, vice-championne d'Europe il y a 18 mois, sont favorables à ce brassard.

Le gardien de l'équipe de France Hugo Lloris, capitaine des champions du monde en titre, a été relancé sur le sujet en marge d'un entretien à l'AFP au centre d'entraînement de Clairefontaine, et a balayé les doutes en début de semaine: "Non, non", il ne portera pas ce brassard. Depuis sa désignation pour organiser l'événement en 2010, le Qatar est en butte à de vives critiques, qui se sont encore intensifiées à l'approche de l'évènement, en particulier sur les droits humains, notamment ceux des personnes LGBTQ+ et des travailleurs migrants - dont ceux ayant travaillé sur les chantiers de la Coupe du monde.

"A Fribourg, je ressens une grande paix intérieure" : Ginter ou le retour du fils prodigue

Coupe du monde Horaires, chaîne, streaming : Le programme TV de la Coupe du monde IL Y A 3 HEURES