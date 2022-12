Tant bien que mal, le Brésil sèche ses larmes. Et tente de se relever après son élimination en quart de finale du Mondial face à la Croatie. La priorité, évidemment, est désormais de trouver un successeur à Tite, parti après le rêve brisé de sa sélection. Selon les informations de UOL Esporte, la priorité de la Fédération brésilienne de football (CBF) se nomme Carlo Ancelotti, actuellement sur le banc du Real Madrid. "Il a été consulté une première fois en octobre dernier. Il était ouvert à la discussion et prêt à démarrer des négociations concrètes", rapporte le très sérieux média brésilien. "Mais l'Italien accepterait de prendre ses fonctions uniquement en juin 2023, soit à la fin de cette saison", est-il précisé. Problème, son contrat avec les Merengues expire en 2024.

De son côté, la CBF serait toutefois prête à négocier son départ avec le Real. Le but est clair : réussir à ramener au pays l'entraîneur qui a gagné partout où il est passé, de l'AC Milan à Chelsea, du PSG au Bayern Munich. Malgré un démenti de la Fédération brésilienne, UOL Esporte "confirme ses informations" concernant la recherche active du successeur de Tite. En attendant Ancelotti, un intérimaire pourrait être nommé jusqu'en juin prochain.

Ronaldo valide trois pistes

Un temps évoquée, la piste Pep Guardiola ne serait pas totalement écartée, mais demeure toutefois difficilement réalisable. "C'est un vieux rêve de l'équipe nationale, mais Guardiola n'a pas montré beaucoup d'intérêt à accepter le défi de travailler au Brésil. En novembre, il a même renouvelé son contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2025 et enterré définitivement le plan de la CBF", rapporte UOL. De son côté, Ronaldo, lui, a évoqué les rumeurs autour du poste de sélectionneur du Brésil.

"Ancelotti ou Guardiola ? Ce sont des grands maîtres, a confié le champion du monde 2002. Pour moi, ce ne serait pas un problème de voir un technicien étranger à la tête de la sélection. Les noms d'Ancelotti et Guardiola sont crédibles, comme celui de José Mourinho." Et "R9", de son côté, s'est même dit prêt à venir donner un coup de main à la Seleção. "Je suis toujours disponible pour aider le Brésil. Toujours. Il faudrait comprendre comment, mais je suis prêt à le faire", a-t-il annoncé à La Gazzetta dello Sport. Si le temps est encore aux larmes au Brésil, celui de la reconstruction ne devrait plus tarder.

