Mondial | Composition France-Angleterre | Faut-il partir avec le même onze ? "A part Dembélé…"

COUPE DU MONDE 2022 - Après deux matches aboutis face au Danemark en match de poule et face à la Pologne en huitième de finale, l'équipe de France doit-elle aligner le même onze pour affronter l'Angleterre samedi en quart de finale ? Et ce, malgré les problème connus sur les ailes ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier se posent la question dans le FC Stream à écouter en podcast en intégralité.

00:03:21, il y a 17 minutes