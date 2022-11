Un record. Encore un. Sponsorisé par Louis Vuitton, la photo de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jouant aux échecs est devenue, en moins de 24 heures, l'un des clichés les plus "likés" d'Instagram avec plus de 55 millions de likes cumulés. On peut même dire qu'elle a fait, depuis sa publication, le tour du monde et des réseaux sociaux. Présent en conférence de presse ce lundi depuis le rassemblement du Portugal au Qatar, le Portugais a été interrogé sur cette photo avec son meilleur ennemi

"J'ai adoré faire cette campagne. Je voulais la faire depuis plusieurs années. J'ai aimé jouer aux échecs avec lui. Le faire sur le terrain ici, ce serait super", a-t-il tout d'abord confié. Avant de rajouter, non sans une pointe d'ironie et une bonne dose de sourire : "On fait un échec et mat dans la vie, pas seulement aux échecs. J’aimerais être celui qui met Messi échec et mat."

Pour rappel, l'Albiceleste disputera son premier match au Mondial mardi, à 11h, face à l'Arabie Saoudite. De son côté, le Portugal affrontera le Ghana jeudi (17h). Pour savoir si les deux monstres viendront à s'affronter dans la suite de la compétition, il va falloir attendre encore un peu...

