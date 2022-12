La question n'est probablement plus de savoir si Luis Enrique va quitter son poste de sélectionneur de l'Espagne. Mais plutôt quand. Deux jours après l'élimination face au Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde, l'ancien technicen du Barça est plus que jamais sur le départ. "Une réunion est prévue avec le président de la Fédération, Luis Rubiales, mais les alternatives sont déjà à l'étude", confirme Marca en Une ce jeudi.

Pour remplacer le très probable ex-futur sélectionneur de la Roja, un nom se dégage : celui de Luis De la Fuente. Actuellement sélectionneur des U21, ce dernier serait le favori dans cette course. "C'est une option réelle", titre le média madrilène en pleine page. "Il est le mieux positionné pour prendre la succession de Luis Enrique", précise El Larguero, tout en indiquant que le nouveau sélectionneur sera identifié d'ici "24 à 48 heures". Marca mentionne également le nom de Marcelino, libre de tout contrat depuis son départ de l'Athletic Bilbao.

"Mon contrat va expirer, mais je me sens bien dans l'équipe nationale, avec la Fédération et le président. Si cela ne tenait qu'à eux, je resterais ici toute ma vie. Mais ce n'est pas le cas. Je dois réfléchir calmement à ce qui est le mieux non seulement pour moi mais aussi pour l'équipe nationale", avait confié Luis Enrique mardi soir. Une séparation pourrait convenir à tout le monde.

