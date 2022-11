L’Argentine confirme son regain de forme dans ce Mondial, la Pologne ira défier l’équipe de France. Après sa défaite inaugurale face à l’Arabie Saoudite, l’Albiceleste a enchaîné un deuxième succès de suite, après avoir dominé de bout en bout les partenaires de Robert Lewandowski, qui ont retenu leur souffle toute la soirée (2-0). Premiers du groupe C, les Argentins iront défier l’Australie samedi, à 20h, tandis que les Aigles Blancs, qualifiés pour la première fois depuis 1986 en huitièmes de finale de la Coupe du monde, retrouveront les Bleus dimanche à 16h.

Les hommes de Czeslaw Michniewicz ont réalisé un bel exploit, ce mercredi au stadium 974, mais ils le doivent à un miracle. Et surtout à un énorme Wojciech Szczesny, qui a maintenu les siens en vie en première période, dans un match dominé de la tête et des épaules par la troupe de Lionel Messi. Les Argentins ont finalement forcé la décision en seconde période. Mais grâce à une différence de but supérieure d’une unité au Mexique, les Rouge-et-Blanc retrouvent la phase à élimination directe pour la première fois depuis 36 ans.

Pas de tir cadré pour la Pologne

Très vite, l'ancien Monégasque Kamil Glik a vu ses coéquipiers être étouffés dans leurs 30 derniers mètres par une équipe d’Argentine retrouvée. Mais Szczesny a multiplié les parades (7e, 10e, 19e). Le portier de la Juventus aurait pu précipiter la défaite des siens, après qu’un contact avec Messi dans sa surface a valu un penalty généreux à l’équipe de Lionel Scaloni.

Mais le gardien polonais s’est rattrapé, d’une magnifique parade main droite sur le penalty du septuple ballon d’Or (39e). Toutefois, la Pologne s'est fait surprendre moins d’une minute après le retour des vestiaires, sur une reprise parfaitement placée par Alexis Mac Allister (0-1, 46e). A force de subir, la Pologne a vu sa qualification ne tenir qu’à un fil après la réalisation de Julian Alvarez (0-2, 67e).

Alors que le Mexique menait dans le même temps sur le même score face à l’Arabie Saoudite, la 2e place des Aigles Blancs n’a tenu qu’à trois, puis deux cartons jaunes de moins reçus au cours de ce Mondial. Fantomatiques devant, puisqu’ils n’ont pas cadré une seule fois ce mercredi, les Polonais ont finalement eu le bonheur de passer, alors que l’Arabie Saoudite est revenue au score juste avant le coup de sifflet final (2-1). S’ils veulent espérer surprendre les champions du monde en titre français, dimanche, ils devront tout de même faire bien mieux au Al Thumama Stadium.

