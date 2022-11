Byron Castillo, au centre d'une polémique au sujet de sa nationalité, ne disputera pas la Coupe du monde au Qatar avec l'Équateur. "Face au risque de souffrir à nouveau de sanctions injustes, la Fédération équatorienne de football (FEF) est obligée de ne pas inclure le joueur Byron Castillo Segura dans la liste finale qui a été soumise à la FIFA", a indiqué la Fédération équatorienne dans un communiqué ce mardi.

Aligné lors des qualifications sud-américaines, Byron Castillo est, selon une décision du TAS, né en Colombie en 1995. Mais la justice sportive a estimé qu'il pouvait être aligné --et a donc validé la participation de l'Equateur au Mondial contestée par le Chili et le Pérou-- au motif que les autorités équatoriennes "ont reconnu" le défenseur "comme un citoyen équatorien".

Le TAS a condamné la FEF à s'acquitter de 100.000 francs suisses (100.650 euros) d'amende car "la date et le lieu de naissance" figurant sur le passeport de Byron Castillo pour son enregistrement à la FIFA sont "incorrects", et l'équipe nationale entamera "avec 3 points de pénalité" la campagne qualificative pour le Mondial-2026. La FEF estime que cette décision "sème illégitimement le doute sur le contenu" du passeport de Byron Castillo, ce qui "pourrait non seulement compromettre le parcours de l'équipe nationale dans cette Coupe du monde, mais compromettre également sa participation à la prochaine édition".

La décision du TAS est selon elle"arbitraire" et "sans base légale". L'absence de Castillo, qui a joué huit matches des éliminatoires sud-américains et les derniers matches amicaux de l'Equateur, a été une surprise lundi. Le défenseur latéral a publié mardi sur son compte Instagram une photo de l'équipe nationale avec comme commentaire : "Allons-y avec foi. Je mise sur vous. Mon rêve ne s'arrête pas là, je me tiens vent debout contre tout".

Le sélectionneur argentin Gustavo Alfaro, le dernier à annoncer son effectif parmi les participants au Mondial, s'est logiquement appuyé sur ses joueurs d'expérience, l'attaquant de Fenerbahçe Enner Valencia, le milieu du club mexicain de Leon, Angel Mena, et le gardien qui évolue à Quito, Alexander Dominguez. Il a également fait appel à de jeunes joueurs qui évoluent en Europe: Gonzalo Plata (Valladolid), Moises Caicedo (Brighton) et Piero Hincapié (Bayer Leverkusen).

L'Equateur, qui disputera sa quatrième Coupe du monde après avoir terminé 4e des qualifications sud-américaines, est dans le Groupe A. Il disputera le match d'ouverture dimanche contre le pays hôte, le Qatar, puis affrontera les Pays-Bas le 25 novembre et le Sénégal le 29 novembre.

La liste des 26 joueurs de l'Equateur

Gardiens de but: Moises Ramirez (Independiente del Valle), Alexander Dominguez (Liga de Quito), Hernan Galindez (Aucas)

Défenseurs: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen/GER), Robert Arboleda (Sao Paulo/BRA), Pervis Estupiñan (Brighton/ENG), Angelo Preciado (Genk/BEL), Jackson Porozo (Troyes/FRA), Xavier Arreaga (Seattle Sounders/USA), Diego Palacios (Los Angeles FC/USA), Félix Torres (Santos Laguna/MEX), William Pacho (Anvers/BEL)

Milieux de terrain: Carlos Gruezo (Augsbourg/GER), Jose Cifuentes (Los Angeles FC/USA), Alan Franco (Talleres/ARG), Moises Caicedo (Brighton/ENG), Angel Mena (Leon/MEX), Jeremy Sarmiento (Brighton/ENG), Jhegson Mendez (Los Angeles FC/USA), Ayrton Preciado (Santos Laguna/MEX), Gonzalo Plata (Valladolid/ESP), Romario Ibarra (Pachuca/MEX)

Attaquants: Djorkaeff Reasco (Newell's Old Boys/ARG), Kevin Rodriguez (Imbabura), Michael Estrada (Cruz Azul/MEX), Enner Valencia (Fenerbahçe/TUR)

