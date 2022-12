LES TOPS

L'arrêt qui change tout

Il avait consulté son psychologue après l'Arabie Saoudite, traumatisé de ne pas avoir su arrêter les deux frappes cadrées saoudiennes. Jusqu'aux quarts de finale, ça sera chômage technique pour son thérapeute. Car, ce samedi, l'Argentine lui doit tout. Dans le temps additionnel d'un match qui n'aurait jamais dû échapper aux siens, Dibu Martinez a réalisé l'arrêt le plus important de sa carrière. Sur la dernière offensive australienne, le portier d'Aston Villa a eu la main ferme face à Kuol pour empêcher les siens d'être rejoints. Tous ses coéquipiers se sont rués sur lui dans la foulée, ils ont eu raison. Car son arrêt change absolument tout.

Le premier but de Messi en phase finale

C'était son millième match. C'était son 789e but en carrière. Mais celui-ci a une saveur particulière. Car c'est son tout premier en phase finale de Coupe du monde. Une statistique ahurissante mais qui résume bien sa relation contrariée avec le Mondial jusqu'à présent. En 2006, il n'était qu'un minot qui découvrait le haut niveau. En 2010, il avait traversé le Mondial comme un fantôme. En 2014, il avait laissé le costume de sauveur à Di Maria. En 2018, il avait été soufflé par le phénomène Mbappé. Le voilà débloqué en 2022. Jusqu'où ?

Les chants galvanisants des Argentins

C'était une des craintes de cette Coupe du monde au Qatar : vivre des rencontres haletantes dans un contexte neutre. Sans émotion. Et si l'ambiance depuis le début de ce Mondial n'est pas forcément toujours à la hauteur de certaines compétitions passées, ce samedi a pu donner quelques frissons. Et c'est notamment lié aux supporters argentins. Présents en nombre dans les travées du Stade Ahmed Ben Ali de Doha ce samedi soir, les fans de l'Albiceleste ont mis le feu en chantant presque tout le match pour soutenir leur équipe. Ce n'était pas la Bombonera. Mais pour le Qatar, ça y ressemblait un peu. Et leurs chants résonnent encore dans la nuit qatarienne.

LES FLOPS

Lautaro Martínez, rentrée cauchemar

Au moins, il y a eu des occasions diront ses aficionados. Et ce n'est pas faux. Mais le souci, c'est que Lautaro Martínez les a toutes gâchées. Dans les grandes largeurs. Rentré à la 71e, le buteur de l'Inter Milan a accumulé les échecs devant le but. S'il a trouvé le portier australien sur un de ses tirs après un décalage de Lionel Messi (90e+3), l'attaquant, qui a perdu sa place dans le onze depuis deux matches, a surtout manqué une opportunité en or à la 89e. Après un gros travail de Messi, il a envoyé sa reprise hors du cadre. Heureusement pour lui, l'Albiceleste n'a pas craqué derrière. Mais malheureusement pour lui, Julián Álvarez, qui lui est préféré dans l'équipe de départ et même sans être très en vue, a lui encore trouvé le chemin du but pour la deuxième rencontre de rang.

Le manque de sérénité des Argentins

L'Argentine semblait filer vers les quarts de finale, tranquillement. Et puis, tout s'est compliqué d'un coup. Sur un tir détourné de Craig Goodwin à la 77e, les Ciel et Blanc ont laissé filer leur sérénité. Pendant quelques minutes, les coéquipiers de Nicolás Otamendi ont perdu un peu le contrôle du match, malgré leur maîtrise technique largement supérieure. Sans se mettre trop en danger jusqu'à la 90e+7. Il a alors fallu un arrêt d'Emiliano Martinez devant le jeune (18 ans) Garang Kuol. Un arrêt salutaire qui illustre le manque de sérénité des Argentins dans cette fin de rencontre un peu folle. Le genre de choses à ne pas reproduire par la suite pour continuer de rêver.

Le manque de prise de risque des Australiens

Pouvaient-ils faire plus ? Leur fin de rencontre un peu plus emballante laisse penser que ce n'était pas impossible en tout cas. Mais avant de trouver le chemin du but sur une frappe détournée sans avoir cadré le moindre tir jusque-là, les Australiens, certes généreux dans l'effort, n'ont pas montré assez d'envie de mettre les Argentins sous pression et de les bousculer pour les sortir de leurs certitudes. Les Aussies ont pourtant montré plus de choses en fin de rencontre. Alors se sont-ils réveillés trop tard ?

