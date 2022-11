"Il bello di notte". Soit littéralement : "Le beau de la nuit". Voilà le surnom qu'avait donné Gianni Agnelli, ancien président historique de la Juventus, à Zbigniew Boniek au début des années 80. La raison ? L'ancien international polonais avait le don, selon "L'Avvocato", de toujours se sublimer lors des nuits européennes. Et un peu moins, donc, lors des matches de championnat le dimanche à 15h. "Lors d'un gala à New York, il m'a présenté avec ce surnom, alors que Michel Platini, lui, était le 'beau du jour'", racontera-t-il bien des années plus tard.

Près d'un demi-siècle plus tard, Olivier Giroud, lui, est devenu "l'homme des grands matches" pour l'ensemble des médias italiens. Ou même "Mister Champions" pour La Gazzetta dello Sport. Ou bien encore "l'exorciste", comme titré par le Corriere della Sera, jeudi, après la performance XXL de l'international français face à Salzbourg (deux buts et deux passes décisives) qui a envoyé l'AC Milan en huitièmes de finale de Ligue des champions. Une première depuis 2014. Bref, qu'importe le surnom, Giroud est celui qui "marque toujours quand le match compte" dixit la Gazzetta. Le "professeur" dans une "équipe de jeunes" qui a su vaincre la malédiction du numéro 9 à Milan et qui est devenu, à 36 ans et 33 jours, le joueur le plus âgé à être impliqué sur au moins 3 buts lors d'un match de C1 selon Opta.

La saison passée, Giroud a également été l'un des grands bonhommes du Scudetto milanais. Pêle-mêle : un doublé pour renverser l'Inter, un but contre la Roma, un contre la Lazio, un contre le Napoli, et enfin deux pour le match décisif à Sassuolo. L'homme des grands soirs on vous dit. Titulaire lors des six matches des Rossoneri pendant cette phase de groupes, Giroud a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. En Serie A, quatre buts (dont un face à l'Inter et le Napoli) en onze rencontres. A 36 ans, son rendement ne faiblit pas. Assez pour convaincre Didier Deschamps de faire appel à ses services pour la Coupe du Monde au Qatar ?

Il veut jouer tous les matches

Alors que le sélectionneur des Bleus continue de peaufiner sa liste des 23 (ou 26, qui sait), Giroud profite de chaque minute pour envoyer un message au sélectionneur. Lui est encore là, toujours là, et il est prêt à relever le défi du Mondial. Dans son club, on espère également le voir décrocher un billet pour s'envoler dans la péninsule arabique le 20 novembre prochain.

" travail, premier à arriver et dernier à partir de Milanello, nous confie un connaisseur du club. Stefano Pioli a essayé de gérer son temps de jeu ces dernières semaines avec ce calendrier surchargé, mais lui souhaite tous les jouer. Il sait que la liste arrive et il veut tout faire pour y être. Quand il est sur le banc, il ne bronche pas mais il ronge son frein...". Et quand il sort, c'est la même chose. "Je veux toujours jouer pour aider mes coéquipiers, confiait-il en septembre dernier après avoir été remplacé face au Dinamo Zagreb. Je suis toujours déçu de sortir, c'est normal. J'ai compris que le 'mister' voulait me faire souffler, il n'y a aucun problème. Même si je voudrais être toujours sur le terrain."

Adoré du vestiaire, adulé des tifosi, qui lui ont dédié un nouveau chant "si è girato Giroud", ("Giroud s'est retourné") en référence à son but face à l'Inter la saison dernière, et redouté par ses adversaires, Giroud a un mental "de champion" selon Fabio Capello. "Dans les matches décisifs, il est toujours là. C'est ce qui fait la différence entre un joueur normal et un grand champion", confiait mercredi l'ancien coach de l'AC Milan, désormais consultant à Sky Italia. "L'attaquant le plus compliqué que j'ai eu à affronter ? Olivier Giroud. D'une manière ou d'une autre, il arrive toujours à marquer ! C'est mon épouvantail", a répondu Virgil van Dijk (Liverpool) à une question posée par Gary Neville mercredi pour Sky Sports. Depuis 2015-2016, le défenseur de Liverpool a affronté le Français à douze reprises. "C'est en plus quelqu'un qui est bénéfique pour ses coéquipiers et leur progression", a reconnu Alessandro Del Piero à Sky Italia, venant ainsi se joindre à la pluie d'éloges. Sans oublier celle du patron : Zlatan Ibrahimovic.

Un gagnant

"C'est un gagnant, une personne sérieuse. Ce n’est pas quelqu’un qui va te mettre 40 buts par an, mais il apporte quelque chose à l’équipe que peu de gens apportent. Parce qu’il n’est pas égocentrique sur le terrain. Il joue pour tout le monde. Et quand il est arrivé, il a donné un grand coup de main à l’équipe", a confié le géant suédois au micro de Canal +. Pour lui, il n'y a aucun doute possible.

Au vu de ses performances, de sa personnalité, de son leadership. Olivier Giroud mérite d'être au Mondial. En coulisses, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus se dit très "tranquille" concernant la liste de DD. Pas tant parce qu'il est certain d'en faire partie, mais plutôt car il aura fait le maximum pour y être. "Ce serait quand même incompréhensible de se passer d'un tel joueur, surtout pour un rôle de joker. En 20 minutes, 'Oli' peut te faire gagner un match", peste une source milanaise. En fin de contrat, celui que tout le monde appelle "Oliviero" négocie actuellement une prolongation plus que méritée.

Giroud peut-il vraiment rêver du Qatar ? "Deschamps a bien rappelé Benzema…"

Avant ce fameux 9 novembre, le Français espère pouvoir abattre ces dernières cartes sur la table, surtout avec deux matches plutôt abordables sur le papier pour son club : Spezia (samedi) et Cremonese (mardi). Mais Stefano Pioli, lui, compte bien donner du temps de jeu à sa doublure Divock Origi. Bien qu'il demeure conscient que l'homme des grandes soirées peut aussi se transformer en celles des plus petites.

