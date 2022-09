Paul Pogba sera-t-il du voyage au Qatar ? Touché au ménisque, le milieu de terrain de la Juventus, absent du dernier rassemblement des Bleus, espère toujours participer à la prochaine Coupe du monde. Et selon la presse transalpine, c'est en bonne voie, puisque son retour est attendu pour le match face à Benfica le 25 octobre prochain en Ligue des champions. Interrogé ce jeudi dans le magazine GQ Italie , le champion du monde 2018 est revenu sur son attachement à la sélection, en plus de la concurrence qui y est toujours plus relevée.

"Ce qu'il y a de spécial en France, c'est que chaque année, des nouveaux joueurs de 17 ou 18 ans pourraient déjà jouer avec l'équipe première, explique Pogba. Il y a un talent énorme, qui est ensuite formé avec attention pour valoriser les jeunes au mieux. Je pense que c'est pour cette raison que la France est une équipe potentiellement très forte depuis plusieurs années. Chaque année, des jeunes arrivent et se montrent à la hauteur de l'quipe championne du monde.Quand tu regardes la liste des joueurs sélectionnables, tu te dis que tu pourrais avoir deux ou trois équipes de très haut niveau."

Pour le natif de Lagny-sur-Marne, ce vivier est quelque chose "de très beau". "Après, le choix devient de plus en plus difficile pour le sélectionneur, estime-t-il. Il y a de la concurrence mais, malgré ça, nous avons un très beau groupe avec une grande mentalité. Le sélectionneur a un rôle fondamental dans cette optique." A 29 ans, Pogba espère "avoir toujours la confiance", réaliser "de belles choses" et "aider la sélection" pour "encore plusieurs années". "C'est mon véritable objectif", a conclu le Turinois.

