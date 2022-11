Voilà, c'est parti. Tant bien que mal, mais c'est parti. Dimanche, la tant controversée 22e édition de la Coupe du monde de football au Qatar a été lancée au stade d’Al Bayt avec le match d'ouverture entre le pays hôte et l'Equateur. Après une courte cérémonie pour lancer la compétition, le suspense, lui, n'a pas été bien plus long durant la rencontre. Trop juste, trop faible, trop tout, probablement, le Qatar s'est incliné sans aucune contestation possible (0-2), devenant le premier pays organisateur de la Coupe du monde à s'incliner lors de son entrée en lice dans la compétition. Cela n'était jamais arrivé lors des 21 éditions précédentes du Mondial.

En tribunes, le spectacle n'a pas été bien plus flamboyant. Les tribunes du stade Al-Bayt se sont en effet petit à petit vidées après les deux buts encaissés par le pays-hôte, au point d'être très clairsemées peu avant le coup de sifflet final. A la pause, quelques centaines de spectateurs avaient déjà quitté le stade, visiblement conscients que la tournure des évènements ne changerait pas. Au fur et à mesure de la deuxième période, ces départs se sont intensifiés et les tribunes étaient très dégarnies à la 80e minute, une rareté pour un match de cette importance.

On regrette de ne pas avoir pu faire partie de cette fête

Interrogé après la rencontre à ce sujet, le sélectionneur espagnol du Qatar Felix Sanchez a assuré ne pas avoir prêté attention au départ d'une partie du public. "J'avais trop de travail pour regarder les gradins. Nous nous sommes sentis soutenus. J'espère que lors du prochain match, les gens pourront se sentir plus fiers. Ils savent qu'on peut donner plus", a-t-il confié. On regrette de ne pas avoir pu faire partie de cette fête mais on savait que ce scénario pouvait se produire. Le début n'a pas été à la hauteur des attentes", a-t-il ajouté.

Pour la cérémonie d'ouverture et au coup d'envoi du match, le stade était en revanche entièrement rempli et le speaker du stade a annoncé une affluence de 67.372 spectateurs. A la fin, ils étaient sans doute beaucoup moins. "Il n'y avait plus qu'une moitié du kop qatarien place derrière le but qui continuait de chanter en seconde période , dans une ambiance qui n'avait plus rien à voir avec l'idée - ou l'expérience - qu'on a d'un match d'ouverture de la Coupe du monde", peut-on lire dans L'Equipe du jour. Dans un stade climatisé où le thermomètre affichait 24 degrés, le public s'est visiblement employé pour éviter de le faire grimper. Le quotidien parle même de "séquences malaisantes" au moment de certains silences en deuxième période. "Une image pathétique", selon AS, qui évoque son "embarras" face à une telle première. Les témoignages sur place vont plus ou moins tous dans ce sens.

Le Qatar "veut s'améliorer"

Pour transcender ses supporters, ou plutôt son public, c'est selon, Felix Sanchez espère faire mieux sur le terrain lors des deux prochains matchs, face aux Pays-Bas et au Sénégal. "On peut s'améliorer, nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau. Peut-être que les nerfs nous ont trahis, on a vraiment mal commencé, a regretté le sélectionneur du Qatar. Je crois que nous étions loin de ce qu'on peut donner. Nous avons fait la préparation la plus adéquate, avec des matches amicaux plus difficiles que ceux que nous aurions pu avoir au Qatar. Ici, à ces dates, ça aurait été dur avec les températures. Mais évidemment que n'importe quel match est différent d'un match en Coupe du monde. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de nervosité. C'est la Coupe du monde, la première, on joue devant notre public."

Toujours du côté des témoignages, un spectateur a accepté de livrer son sentiment au Parisien en quittant l'enceinte : "Ce n’est pas grave (la défaite, ndlr), j’étais surtout venu pour voir la cérémonie d’ouverture". Elle s'est déroulée un peu moins de deux heures avant cette rencontre déséquilibrée et marquée par le doublé d'Enner Valencia, durant laquelle l'émir cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani s'était notamment exclamé tout sourire : "Qu'il est beau pour les gens de mettre de côté ce qui les sépare pour préserver leur diversité et ce qui les unit en même temps."

Depuis 12 ans et l'attribution du Mondial, le Qatar s'est préparé pour être capable d'accueillir 32 sélections et des centaines de milliers de fans qui vont débarquer dans cet émirat grand comme Chypre ou la grande région parisienne. La légende voudrait qu’un match d’ouverture donne symboliquement le ton d’une Coupe du monde. Cette fois, on va espérer que non.

