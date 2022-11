C'est une semaine un peu particulière qui démarre pour nos "cousins" italiens. Pendant que presque toutes les autres sélections se préparent au début de la Coupe du monde, qui démarre dimanche au Qatar, la Nazionale, elle, s'apprête à affronter l'Albanie (mercredi) et l'Autriche (dimanche) dans le cadre... de matches amicaux. Pas vraiment ce qui était initialement prévu. Oui mais voilà, la bande à Roberto Mancini, championne d'Europe en 2021, s'est d'abord sabordée toute seule lors de la phase de groupes des qualifications au Mondial, avant d'être tristement sortie en barrages par la Macédoine du Nord (0-1) le 24 mars dernier.

Huit mois plus tard, le sélectionneur italien n'a toujours pas digéré cet épilogue cruel. "Les semaines qui arrivent vont être difficiles, et dire qu'elles doivent encore commencer... Cela me fait toujours aussi mal, a reconnu Mancini en conférence de presse ce mardi. On va devoir faire en sorte que la Coupe du monde ne se joue plus jamais sans l'Italie. Un Mondial sans l'Italie, c'est différent."

Pour l'ancien technicien de l'Inter Milan et de Manchester City, ce fameux match face à la Madécoine appartient au domaine de l'absurde. "C'est un match qui arrive une fois tous les cent ans, a-t-il regretté. Malheureusement, il est arrivé à nous (...) On aurait mérité d'aller au Mondial, mais nous ne pouvons plus rien y faire. Il faut simplement éviter que cela arrive une nouvelle fois." Après deux rendez-vous manqués en 2018 et 2022, la Nazionale vise désormais le Mondial 2026, avec l'Euro 2024 entre-temps. Autant dire des mirages bien lointains pour tous les tifosi...

