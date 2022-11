On ne va pas vous mentir, même nous avons eu le doute. Mais après vérification, le couperet est finalement tombé : non, ce n'était pas Neymar qui était présent dans les tribunes pour le match entre le Brésil et la Suisse (1-0), lundi. Mais bel et bien son sosie. Pendant que l'original, lui, publiait une "story" sur Instagram le montrant bien assis devant la télévision, son alter égo enchaînait les selfies dans les tribunes du stade 974 de Doha. Comme en témoigne une vidéo, ce dernier a littéralement déchaîné la passion des supporters brésiliens, téléphones à la main et hurlant des "Neymar, Neymar !" pendant que la sécurité tentait de l'évacuer vers une autre zone.

Visiblement heureux de son succès, le sosie du "Ney" a ainsi pris tout son temps pour sortir de la tribune, n'hésitant pas à s'arrêter pour faire des photos et répondre à ses supporters, convaincus qu'il s'agissait là de l'attaquant du PSG. Mais lui était resté à l'hôtel pour continuer de soigner sa cheville douloureuse, qui va le contraindre à manquer le prochain match face au Cameroun après celui contre la Suisse. Pour le huitième de finale, le staff médical du Brésil reste prudent, évoquant un protocole de soins qui avance malgré des traits de fièvre.

Fox Soccer tombe dans le piège

Côté sosie, la chaîne Fox Soccer est elle aussi tombée dans le traquenard. En effet, la chaîne américaine pensait avoir repéré Neymar dans les rues de Doha, n'hésitant pas à publier la vidéo sur son compte Twitter. Short et t-shirt du Brésil, casquette, boucles d'oreille et lunettes : tout était là. Problème, ce n'était pas lui, mais bien l'homme lui ressemblant comme deux gouttes d'eau. Dans la foulée, un message d'excuses était publié sur le réseau social. "Neymar a un sosie très convaincant", plaisantera la chaîne après avoir fait son mea culpa. Au vu de la ressemblance et des nombreux journalistes partis à la poursuite du "faux" Neymar, personne ne pourra lui jeter la pierre.

