C'est une épée de Damoclès qui ne fait que passer et repasser. Une crainte qui ne quitte plus les joueurs de foot, presque obnubilés par ce désir de disputer la Coupe du monde au Qatar avec leur sélection. Et pourtant, face à un destin qui se sait cruel, certains n'ont pas d'autre choix que de se rendre à l'évidence et déclarer forfait à quelques semaines du début de la compétition. La mort dans l'âme, mais sans aucune alternative.

De N'Golo Kanté (France), évidemment, à Diogo Jota (Portugal), de Reece James (Angleterre) à Georginio Wijnaldum (Pays-Bas), la liste des blessés ne cesse de se rallonger au fil des matches et des semaines. Et avec un calendrier qui s'annonce très chargé d'ici au match d'ouverture du Mondial, entre championnats et Coupes d'Europe, les forfaits ne sont certainement pas terminés. Pour vous tenir à jour, voici la liste complète de ceux qui ne seront pas du voyage.

La liste des blessés pour la Coupe du monde 2022

France : N'Golo Kanté (ischio-jambiers), Boubacar Kamara (genou)

Angleterre : Reece James (genou)

Pays-Bas : Georginio Wijnaldum (tibia)

Portugal : Diogo Jota (mollet), Pedro Neto (cheville)

Uruguay : Ronald Araujo (adducteur)

