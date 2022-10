Paul et Federico (Chiesa) ne sont pas dans le groupe (ndlr : pour le déplacement à Lecce ce samedi en Série A). Il n'y a aucune chance qu'ils soient dans celui de mercredi (contre le PSG en Ligue des champions) et il y a 99% de chance qu'ils ne soient pas non plus disponibles face à l'Inter Milan (le 6 novembre)", a-t-il remarqué. Paul Pogba jouera-t-il le Mondial 2022 avec les Bleus ? Une chose est sûre : le champion du monde 2018 ne fera pas son retour sur les terrains début novembre comme l'a indiqué Massimiliano Allegri ce vendredi en conférence de presse. "(Chiesa)(ndlr : pour le déplacement à Lecce ce samedi en Série A).(contre le PSG en Ligue des champions)(le 6 novembre)", a-t-il remarqué.

Victime d'une blessure à un genou courant juillet lors du stage des Bianconeri aux Etats-Unis, Paul Pogba, opéré début septembre, n'a pour l'instant pas rejoué la moindre minute en match officiel avec la Juventus. "S'il revient, et c'est très peu probable, il sera disponible face à Vérone (10 novembre) et la Lazio (le 13 novembre). Mais c'est très peu probable", a précisé le technicien de La Vieille Dame à propos du milieu international français, qui a repris la course courant octobre.

Est-ce que ce sera suffisant pour faire partie de la liste de Didier Deschamps (ndlr : 9 novembre) ? En début de semaine, le sélectionneur a ouvert la porte à Paul Pogba, Raphaël Varane et Mike Maignan. "Le seul pour qui la porte est fermée, c'est N'Golo Kanté. Pour les autres, il faudra voir l'évolution de leurs blessures", a-t-il rappelé. Cependant, le premier match des Bleus aura lieu le 22 novembre face à l'Australie. Le contre-la-montre est plus que jamais lancé pour Paul Pogba...

