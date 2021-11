Football

Pavard out ? La fin de DD ? Kalulu au Qatar ? La position de Coman: Nos paris pour les Bleus en 2022

La Coupe du monde, c’est dans un an ! A 365 jours du Mondial 2022, Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont fait quatre paris sur le visage des Bleus au Qatar. Qu’arrivera-t-il à Coman, Kalulu ou Deschamps ? Leurs paris osés sont dans le FC Stream Team, émission à retrouver en intégralité tous les vendredis en podcast. (Réalisation: Séb astien Petit et Quentin Guichard)

00:12:40, il y a une heure