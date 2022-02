Les Bleus ont mis à jour leur agenda. Entre une Coupe du monde à préparer, des matches amicaux et la Ligue des Nations, le calendrier de l'équipe de Didier Deschamps est bien chargé. A partir du 21 mars, les Bleus se rassembleront pour une dizaine de jours lors d’une fenêtre internationale sans compétition officielle avec deux matches amicaux face à la Côte d'Ivoire au stade Vélodrome (25 mars) et à l'Afrique du sud quatre joirs plus tard. Une nouvelle dont s’est félicité le président de la FFF, Noël Le Graët, qui a régulièrement répété ces derniers mois qu’il regrettait que le programme international truffé d’épreuves ne permette pas à ses joueurs d’affronter des nations africaines en match amical.

La Ligue des nations pour se préparer au Mondial

Puis, Didier Deschamps et les membres de son staff s’envoleront pour le Qatar afin d’y découvrir le groupe de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2022. Le tirage au sort de la phase finale a été programmé au vendredi 1er avril. Une fois leur avenir connu, les Bleus enchaîneront avec la phase de groupe de Ligue des nations lors des mois de juin (4 matches) et de septembre (2 matches).

Victorieuse de la dernière édition de la Ligue des nations , l’équipe de France croisera sur sa route le Danemark, la Croatie et l’Autriche lors de confrontations aller-retour. Avec un objectif bien précis : finir en tête de sa poule et disputer le Final Four en juin 2023 avec les trois autres premiers de la Ligue A. Ce qui mettrait les Bleus dans les meilleures dispositions avant de se rendre au Qatar pour tenter de garder leur titre de champions du monde (du 21 novembre au 18 décembre).

Le calendrier complet des Bleus

Matches amicaux

Vendredi 25 mars : France - Côte d’Ivoire à Marseille (amical)

Mardi 29 mars : France - Afrique du Sud à Villeneuve d’Ascq (amical)

Tirage au sort de la Coupe du monde

Vendredi 1er avril : A Doha

Première fenêtre de Ligue des nations

Vendredi 3 juin : France - Danemark (Ligue des nations)

Lundi 6 juin : Croatie - France (Ligue des nations)

Vendredi 10 juin : Autriche - France (Ligue des nations)

Lundi 13 juin : France - Croatie (Ligue des nations)

Deuxième fenêtre de Ligue des nations

Jeudi 22 septembre : France - Autriche (Ligue des nations)

Dimanche 25 septembre : Danemark - France (Ligue des nations)

Coupe du monde de la FIFA 2022

Du 21 novembre au 18 décembre, au Qatar

