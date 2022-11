Il est partout ces derniers jours. Annoncé en grande pompe comme consultant de luxe par le média The Athletic, Mauricio Pochettino a entrepris une large tournée médiatique, quelques mois après son départ forcé du PSG. Du club parisien, forcément, il fut largement question ce samedi dans une interview accordée à El Pais

Le cas de Kylian Mbappé fut au cœur d'une réponse qui traduit assez bien la perception de l'ancien coach parisien sur l'attaquant français. "Des trois, c'est celui qui est encore en phase de maturation, a-t-il d'abord expliqué. Mais c'est le seul qui a gagné la Coupe du monde. Kylian est un animal. Il a du charisme, il t'attire à lui. Il a la qualité technique. Mais, contrairement à Leo et Ney qui savent ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent, Kylian doit encore se trouver".

Campos : "Il n'a pas encore terminé sa formation"

Des propos qui font écho à ceux tenus vendredi par Luis Campos, directeur du football du PSG et proche du clan Mbappé depuis ses débuts à Monaco. "Mbappé n'est encore qu'à 40 ou 50 % de son potentiel, a-t-il avancé dans une conférence à Porto, relayée par Culture PSG. Et je lui dis ça tous les jours. Il peut encore donner beaucoup plus parce que c'est un joueur qui n'a pas encore terminé sa formation".

Le tout avant de revenir malgré tout sur les débuts fracassants et la progression ahurissante vécue par Mbappé depuis 2017. "Il y a la vitesse de maturation, c'est-à-dire que tout le monde n'évolue pas au même rythme, a-t-il développé. Mbappé à 16 ans était déjà développé à tous les niveaux. Physiquement, il était très fort et avait une compréhension du jeu digne d'un joueur de 26 ans".

