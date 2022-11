Vous avez l'habitude de l'entendre et de le lire maintenant : ce n'est pas une Coupe du monde comme les autres qui nous attend au Qatar. Placée en plein cœur de la saison 2022-2023 pour éviter aux joueurs d'évoluer dans des conditions climatiques impossibles durant l'été, ce Mondial 2022 est une épreuve atypique. Avec notamment et peut-être surtout, une préparation complètement biaisée pour un tel tournoi qui pose question sur le niveau de jeu attendu dans la péninsule arabique.

On parle de préparation biaisée, mais on aurait pu dire inexistante. L'organisation de ce Mondial 2022 impose en effet un calendrier frustrant pour les sélectionneurs. Car les Bleus par exemple n'ont que huit jours entre leurs retrouvailles à Clairefontaine et leur premier match au Qatar. Huit petits jours sans la moindre rencontre de préparation pour monter en régime et tester des mises en place tactique. Et c'est tout sauf anodin : "C'est factuel : avant la Coupe du monde 2014, j’ai eu 30 jours de préparation. Aujourd'hui, j'en ai 20, avait déjà regretté sur Eurosport Didier Deschamps avant l'Euro 2020. Avec les dix jours qui manquent, j’aurais sans doute fait d’autres choses, intéressantes. C’est comme ça. Il faut aller à l’essentiel. J’ai des priorités. Mais dans ces priorités, je dois encore prioriser".

Cette année au Qatar, le patron des Bleus doit donc un peu plus prioriser. Et il n'est évidemment pas le seul dans ce cas, même si des sélections comme le Portugal, qui lance son Mondial plus tard, ont pu s'offrir le luxe de disputer un dernier match amical avant de débuter l'épreuve. Alors, ce manque de temps pour travailler en amont va-t-il changer la donne ? Et offrir un spectacle de moins bonne qualité ? "Sur le plan de la préparation, c'est une réalité. Mais les équipes nationales ont déjà peu de temps pour se préparer, balaye Christian Gourcuff, l'ancien entraîneur de Lorient et sélectionneur de l'Algérie. Pour la Coupe du monde et l'Euro, c'était certes un peu particulier d'habitude. Là, ça réduit encore mais ça ne bouleverse pas la donne car sur le plan collectif, les sélections nationales, c'est quand même très rudimentaire par rapport aux clubs."

Aucun impact donc sur le niveau global d'un Mondial où les puristes du beau jeu ont d'ores et déjà l'habitude de moins se délecter qu'en Ligue des champions par exemple ? Alain Giresse, champion d'Europe 1984 avec les Bleus et demi-finaliste du Mondial 1982 et 1986, trace le même sillon. A ses yeux, le collectif est mis en place bien en amont de ce rendez-vous planétaire. Et pas dans les jours qui précèdent l'épreuve. "Sur le niveau technique, je ne crois pas que cela ait une incidence, explique l'ancien sélectionneur du Sénégal ou encore du Mali. Il ne faut pas donner plus d'importance que ça aux matches de préparation. Ils sont là pour maintenir un certain rythme. Mais les équipes ne sont pas en construction quand elles arrivent à la Coupe du monde. Les matches de préparation ne calent pas l'équipe. On fait des fixations sur les automatismes… Mais on ne parle pas d'enfants de maternelle."

Surtout, Christian Gourcuff et Alain Giresse estiment que la donnée majeure qui fera la différence au Qatar ne changera pas par rapport aux éditions précédentes : le talent des joueurs qui composent une sélection. "Les qualités individuelles vont faire la différence, comme souvent avec les sélections nationales, constate l'ancien technicien du Stade Rennais. Il suffit de regarder ce que l'on peut faire avec une sélection comme travail. Tout au long de l'année, il y a un enchaînement de matches tous les deux jours donc on ne fait que de la récupération. Et même avant les phases finales quand il y a un peu plus de temps, ça reste très réduit quand même. On ne peut pas mettre en place des choses très pointues." "A ce niveau-là, la relation technique et tactique se fait aussi car ce sont des joueurs qui ont des capacités à jouer avec d'autres joueurs. Avec une qualité de se connecter rapidement", ajoute Giresse, qui rappelle que le "vivre ensemble" aura aussi son importance comme toujours.

Cependant, ces huit petits jours de préparation risquent quand même de peser. Notamment sur les corps et le mental des sélectionnés. "La préparation, c'était aussi une occasion de remettre tout le monde à niveau. De soigner des petits bobos, de se récupérer, de se réoxygéner. Là, on va enchaîner, c'est une donnée pas évidente", lance Giresse. "Il y a plein d'interrogations notamment sur l'état physique et mental avec les rencontres qui s'enchaînent de façon délirante. On voit d'ailleurs bien les blessures qui s'accumulent. Mais il y a une question de fraîcheur mentale dans l'envie. Une compétition comme ça, ça booste mais il y a inévitablement un impact sur l'enthousiasme", complète Christian Gourcuff.

En fonction du profil des équipes, cette absence d'une préparation digne de ce nom peut également avoir une conséquence sur leur réussite dans l'épreuve. "J'ai eu un échange avec une équipe africaine qui m'a dit : 'Nous, nos joueurs sont remplaçants en club". Et là, c'est une autre donnée. Ils vont arriver à la Coupe du monde sans avoir de matches dans les jambes", confie Giresse. Et à l'inverse des équipes vont partir avec un temps d'avance encore un peu plus accentué peut-être : "Une équipe comme le Danemark par exemple semble avoir une cohérence sur le plan humain et tactique. Ce sont des équipes qui auront moins besoin de temps que des équipes avec des effectifs qui fluctuent et doivent faire avec des nouveaux joueurs", remarque Christian Gourcuff. Ce qui n'est pas forcément bon signe pour une équipe de France, qui a perdu des piliers clefs au cœur du jeu. Reste à savoir si ses talents pourront compenser ces manques.

