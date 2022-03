Sur qui vont tomber les Bleus ? Didier Deschamps va-t-il avoir de la chance au tirage ? Quel parcours virtuel pour les champions du monde ? Conserveront-ils leur titre remporté en Russie il y a quatre ans ? Un petit début de réponse sera donné vendredi, à l’occasion du tirage au sort de la 22e Coupe du monde de l’histoire.

Organisée au Qatar, elle se tiendra du 21 novembre au 18 décembre prochain. D’ici là, la FIFA va procéder au tirage au sort de la compétition, vendredi. Dès 17 heures, nous vous proposons un dispositif exceptionnel sur Eurosport, avec une émission dédiée. Avant, pendant et après le tirage, Maxime Dupuis et Martin Mosnier, suiveurs de l’équipe de France, viendront analyser le sort des Bleus et échanger avec Rivenzi, sur sa chaîne Twitch.

Ces 5 équipes qui peuvent redouter le tirage

