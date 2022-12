Samedi 10 décembre 2022, 20 heures, stade Al-Bayt, Al-Khor, Qatar. Le théâtre des retrouvailles entre la France et l'Angleterre est connu, l'issue de ce quart de finale de Coupe du monde pas encore. Avant le choc, on vous propose de remonter le temps via notre quiz : vous rappelez-vous des compositions des Bleus et des Three Lions lors de leurs deux dernières confrontations en compétition officielle, à l'occasion de l'Euro 2004 puis 2012 ? C'est ce qu'on va vérifier de ce pas...

