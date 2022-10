A l'approche du coup d'envoi du Mondial (20 novembre au 18 décembre), la question de l'accueil de l'événement par le Qatar fait beaucoup parler dans l'opinion publique. Ces dernières semaines, de très nombreuses villes françaises, comme Paris, Marseille, Lille et Lyon, ont décidé qu'il n'y aurait pas d'écran géant pendant la Coupe du monde . Ce vendredi, Raphaël Varane a été interrogé, dans les colonnes de L'Equipe , sur la question du pays hôte du tournoi. Et le défenseur de Manchester United n'a pas caché son agacement.

"Le joueur a sa part de responsabilité, mais je trouve injuste que cette question nous revienne en permanence, qu'on nous demande des comptes par rapport au Qatar. Nous n'avons pas été décisionnaires pour cette Coupe du monde. Nous n'avons pas pesé dans l'attribution. On n'est pas là pour émettre un verdict. Il faut savoir rester à notre place et que cela ne nous empêche pas d'être actifs comme citoyens... On n'est pas aveugles", a notamment déclaré le champion du monde, en marge de la présentation du fonds de dotation Génération 2018.

